    首頁　>　政治

    憂中製機器狗產生「破窗效應」 黑熊學院：另一種灰色領域作戰

    台北市政府新亮相的機器狗引起資安疑慮。（台北市政府提供）

    台北市政府新亮相的機器狗引起資安疑慮。（台北市政府提供）

    2025/08/27 16:52

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府近日引進「智能機器狗」協助人行道普查，宣稱可提升效率、精準收集數據，卻因機器本體為中國製造引發資安及國安爭議。國防教育團體「黑熊學院」示警，政府單位若採用中國製資訊產品，將產生「破窗效應」，讓社會逐漸放鬆對中國資安威脅的警戒，也將成為另一種灰色領域作戰。

    黑熊學院今（27）日在臉書發文表示，台北市將以「智能機器狗」巡視人行道，後續承認機器狗本體為中國製造。而​中國製資訊類產品一直存有資安疑慮，不禁讓他們擔憂造成「破窗效應」的可能性。

    黑熊學院指出，當公務單位認為「政府可使用中國製資訊產品」時，將導致一般大眾慢慢失去警戒，進一步形成「怎樣都可以」的氛圍，也將成為另一種灰色領域作戰。

    貼文曝光後，其他網友紛紛留言表示回應，「這是木馬屠城記的翻版嗎？」、「台北、台中市政府被滲透嚴重」、「中央政府應禁止中國製科技入境！」、「政府官員一點警覺都沒有」、「會不會跟比亞迪一樣，街邊自燃成為一個很強大的熱狗，還是說會不會跟機械公敵一樣攻擊路人，台灣自己也有製作這個，為何要買中國產品」、「我覺得大家搞錯重點，台北市引進中國AI機器狗，其危害性不在資安，而是在牠背上揹的那個攝影箱，可以換成機槍，與解放軍裡應外合」。

    熱門推播