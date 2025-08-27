為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    白狼稱解放軍攻台「廟門打開設和平區」 鹿耳門天后宮駁斥

    鹿耳門天后宮今天嚴正駁斥，指廟方從未就任何政治立場或軍事議題與張安樂有所接觸，不容任何不實言論影響其形象。（記者蔡文居攝）

    鹿耳門天后宮今天嚴正駁斥，指廟方從未就任何政治立場或軍事議題與張安樂有所接觸，不容任何不實言論影響其形象。（記者蔡文居攝）

    2025/08/27 16:45

    〔記者蔡文居／台南報導〕白狼張安樂宣稱若解放軍登陸台灣，鹿耳門天后宮廟門願打開供民眾進入，成為和平中立之地的投降言論，台南鹿耳門天后宮今天嚴正駁斥，指廟方從未就任何政治立場或軍事議題與張安樂有所接觸，不容任何不實言論影響其形象。

    鹿耳門天后宮今天發表聲明指出，有關張安樂先生於媒體訪談中，公開表示其曾造訪南鯤鯓代天府及鹿耳門天后宮，並稱「廟埕寬廣，若解放軍登陸台灣，廟門打開可供民眾進入，成為和平中立之地，且宮廟亦表達同意」等語，本宮在此嚴正澄清，張安樂的言論並非事實。

    聲明內容如下：

    1、本宮從未就任何政治立場或軍事議題與張安樂先生有所接觸或表達同意，其言論純屬其個人說法，與本宮無涉。

    2、本宮為在台先人籌建，為歷史悠久之地方宗教信仰中心，長久以來秉持宗教安定人心為宗旨與興辦公益慈善事業，為社會注入正面能量。

    、本宮將持續專注於弘揚信仰、服務信眾與地方，為維護宗教文化資產，不容任何外界不實言論影響本宮形象。

