韓國瑜5分鐘2次讚「溫良恭儉讓」 柯建銘：823後理性對話追求國家發展

立法院長韓國瑜今天下午召集朝野黨團延商「因應台美關稅特別條例修正草案」。（記者田裕華攝）

2025/08/27 16:18

〔記者李文馨／台北報導〕立法院長韓國瑜今天下午召集朝野黨團研商「因應台美關稅特別條例修正草案」。會議一開始，韓國瑜首先為首位到場的民進黨團總召柯建銘點讚，柯於首輪發言強調，823結束後，朝野應要理性對話追求國家發展，韓隨後幫柯點第二個讚，「溫良恭儉讓，柯總召回來了」。

行政院提出的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例第三條、第六條及第九條條文修正草案」，草案新增強化電力系統，另為加強支持產業、照顧弱勢及發放現金作業，將特別預算5450億元提高為5900億元；同時明定普發現金自條例公布後1個月內開始執行發放作業，並於7個月內發放完畢。

請繼續往下閱讀...

柯建銘於發言前與國民黨團首席副書記長羅智強、民眾黨黨團正副總召黃國昌、張啓楷說「笑一下」；隨後表示，今天是823結束以後，「我們開始展開另外一個層面的開始，應該是要理性對話來追求國家發展」，本席在這裡言明在先。

柯建銘指出，有關特別預算的修正重點，代表執政黨稍作說明，本來是5450億元，多框了450億元，達到5900億元；增加的450億元是用在：第一、強化電力系統，匡列200億元，包含北市科產業園區等；第二、加碼弱勢族群，匡列40億；第三、發現金作業費用，匡列10億元；第四、預留下階段產業支持方案，匡列200億元。

柯建銘說，他提出請求，上週五朝野協商講到預算以外，法案有關貨物稅條例，到目前為止有9案不必協商，稍後弄個表格，一起在週五通過。希望週五該通過的預算、法案，都能夠通過，讓這會期劃下美好的結尾，請各位黨團支持。

柯建銘發言後，韓國瑜笑說，謝謝柯總召的發言，今天真的要幫柯總召點第二個讚，「溫良恭儉讓，柯總召回來了」，以前是「溫良恭從來不讓」，謝謝柯總召理性發言，展開理性的討論跟對話，相信對未來黨團運作、院裡行政立法間互動都會大有幫助。

民進黨總召柯建銘出席立院黨團協商。（記者田裕華攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法