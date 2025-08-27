自稱「小咖」 彰化縣議長謝典林宣布參選國民黨主席

彰化議長謝典林今在臉書貼文突拋出「小咖參選」國民黨主席的震撼彈。（圖擷取謝典林臉書）

2025/08/27 16:02

〔記者張聰秋／彰化報導〕被國民黨主席朱立倫點名接棒主席大位的台中市長盧秀燕，已經明確表態拒絕，但藍營基層擁盧競逐總統寶座的聲音仍在，國民黨立委謝衣鳯親弟弟、彰化縣議長謝典林在臉書貼文表明自己可以用「小咖」身分以階段性任務去當國民黨主席，等於間接宣布參選黨主席。對此，謝典林本人沒接手機，人也不在議會，而他的爸爸、彰化三大有線電視董事長謝新隆則對參選之事不予置評。

不過，謝典林的幕僚、親信人士向記者證實此事，該幕僚表示，臉書全文就是謝典林的個人意願，謝典林確實願意用「小咖」之姿競逐國民黨主席。

謝典林臉書全文如下： 「日前朱立倫主席決定交棒，並公開指定台中市長盧秀燕接任下一屆國民黨的黨主席。 盧市長隨即回應：「最困難的時候，媽媽會留在家，也因此我無法參選國民黨的黨主席」。 朱主席和盧市長的隔空對話，讓我想起來，今年四月底，聯合報記者打電話來問我，支不支持盧市長參選國民黨的黨主席？ 當時，我開玩笑地說，找一個小咖宣布參選國民黨的黨主席，他（她）的政見只有一條，就是他（她）會在2026年12月24日宣布辭職，讓盧秀燕在次日接任黨主席，代表國民黨參選2028。 我的想法很簡單，就是保護盧秀燕，讓她把台中巿長的工作做好做滿，平安下莊。 因此，盧秀燕現在不應該去兼任黨主席，不要給自己找麻煩，以免顧此失彼，讓自己變成被民進黨攻擊的箭靶！ 現在看起來，盧秀燕是最有可能代表國民黨贏得2028年總統寶座的候選人，但從現在到盧秀燕勝選2028還有2年多的時間。現在讓盧秀燕去接國民黨主席，只是把她消費掉而已！ 因此，最好的作法是找一個小咖去當國民黨主席，他（她）的角色就是階段性、任務型的功能，讓盧秀燕把剩下一年多的台中巿長任期好好做完，等她卸任台中市長後，再把國民黨主席的位子交給她，讓盧秀燕可以用國民黨主席身分挑戰2028，以提高勝算。 朱主席決定交棒後，已經有6位同志宣布參選黨主席，一個比一個大咖！很可惜，就是沒有人願意以「階段性、任務型」的方式參選下一屆國民黨的黨主席。 我等了三個多月，就是等不到這一位小咖出現！既然沒有人願意當小咖，那就讓我來吧！乘風破浪！勇敢承擔！

