為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    自稱「小咖」 彰化縣議長謝典林宣布參選國民黨主席

    彰化議長謝典林今在臉書貼文突拋出「小咖參選」國民黨主席的震撼彈。（圖擷取謝典林臉書）

    彰化議長謝典林今在臉書貼文突拋出「小咖參選」國民黨主席的震撼彈。（圖擷取謝典林臉書）

    2025/08/27 16:02

    〔記者張聰秋／彰化報導〕被國民黨主席朱立倫點名接棒主席大位的台中市長盧秀燕，已經明確表態拒絕，但藍營基層擁盧競逐總統寶座的聲音仍在，國民黨立委謝衣鳯親弟弟、彰化縣議長謝典林在臉書貼文表明自己可以用「小咖」身分以階段性任務去當國民黨主席，等於間接宣布參選黨主席。對此，謝典林本人沒接手機，人也不在議會，而他的爸爸、彰化三大有線電視董事長謝新隆則對參選之事不予置評。

    不過，謝典林的幕僚、親信人士向記者證實此事，該幕僚表示，臉書全文就是謝典林的個人意願，謝典林確實願意用「小咖」之姿競逐國民黨主席。

    謝典林臉書全文如下：

    「日前朱立倫主席決定交棒，並公開指定台中市長盧秀燕接任下一屆國民黨的黨主席。

    盧市長隨即回應：「最困難的時候，媽媽會留在家，也因此我無法參選國民黨的黨主席」。

    朱主席和盧市長的隔空對話，讓我想起來，今年四月底，聯合報記者打電話來問我，支不支持盧市長參選國民黨的黨主席？

    當時，我開玩笑地說，找一個小咖宣布參選國民黨的黨主席，他（她）的政見只有一條，就是他（她）會在2026年12月24日宣布辭職，讓盧秀燕在次日接任黨主席，代表國民黨參選2028。

    我的想法很簡單，就是保護盧秀燕，讓她把台中巿長的工作做好做滿，平安下莊。

    因此，盧秀燕現在不應該去兼任黨主席，不要給自己找麻煩，以免顧此失彼，讓自己變成被民進黨攻擊的箭靶！

    現在看起來，盧秀燕是最有可能代表國民黨贏得2028年總統寶座的候選人，但從現在到盧秀燕勝選2028還有2年多的時間。現在讓盧秀燕去接國民黨主席，只是把她消費掉而已！

    因此，最好的作法是找一個小咖去當國民黨主席，他（她）的角色就是階段性、任務型的功能，讓盧秀燕把剩下一年多的台中巿長任期好好做完，等她卸任台中市長後，再把國民黨主席的位子交給她，讓盧秀燕可以用國民黨主席身分挑戰2028，以提高勝算。

    朱主席決定交棒後，已經有6位同志宣布參選黨主席，一個比一個大咖！很可惜，就是沒有人願意以「階段性、任務型」的方式參選下一屆國民黨的黨主席。

    我等了三個多月，就是等不到這一位小咖出現！既然沒有人願意當小咖，那就讓我來吧！乘風破浪！勇敢承擔！

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播