為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    北市引進中國機器狗 李忠憲曝嚴重後果：國安、軍事、社會全陷落

    台北市副市長李四川介紹「巡檢新夥伴」智能機器狗，引發爭議。（圖擷自李四川臉書）

    台北市副市長李四川介紹「巡檢新夥伴」智能機器狗，引發爭議。（圖擷自李四川臉書）

    2025/08/27 17:05

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府委外的道路巡查維護廠商擬引進中國製的機器狗巡檢人行道，消息曝光後引發爭議，並在台北市議員顏若芳要求後已暫時停用。成大教授李忠憲指出，台北市一旦允許敵對國家的機器狗遍佈街頭，後果將不只是治安與效率問題，而是國安、軍事、社會全面陷落。

    李忠憲今日下午在臉書發文指出，北市引進機器狗，將引發三種嚴重後果。首先是國安危機，機器狗搭載攝影鏡頭、感測器、麥克風與通訊模組，能隨時蒐集並傳輸資料。街頭對話、交通動線、示威遊行，甚至總統府與國防部周邊的警衛部署，都可能被完整記錄並回傳北京。這意味著台北市不僅市民隱私蕩然無存，連國家中樞也成了透明標靶。若國民黨還以「親中交流」之名開放，就等同替敵人鋪設一張數位監控地圖。

    其次是軍事風險。機器狗原本就源自軍事研發，稍加改造即可成為攻擊工具。加裝炸藥、毒氣，或攜帶干擾裝置，都能在台北造成大規模傷亡與基礎設施癱瘓。更嚴重的是，若目標直指總統府或國防部，將使國家領導體系瞬間癱瘓。口頭喊著「維持和平」的國民黨，若默許此舉，實際上就是替敵對國開門。

    再者是社會層面的崩解。台北市民明知這些機器來自中國，即便外表中立，也難以安心。街頭可能瀰漫「一看到機器狗就被監控」的氛圍，引發抗拒與恐懼。一旦有人嘗試破壞，將導致警方與市民的對立升高。更危險的是，若治安、交通、物流逐漸依賴這些機器狗，台北的命脈就被北京掌控。國民黨甚至可能用「節省人力」或「現代化」包裝這種依賴。

    李忠憲指出，最終的長遠後果，就是台北淪為透明城市。政府不敢輕舉妄動，公民逐漸失去抗議與集會的自由。作為台灣政治與軍事中樞的首都，一旦被滲透，就等同於「無血開城」。表面上，台北或許依舊燈火通明，但事實上，它已成為北京的數位殖民地。國民黨若推波助瀾，最悲慘的結果就是：市民、政府與軍隊，全都活在看不見的數位枷鎖裡。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播