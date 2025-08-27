為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    AIT谷立言都見了！藍綠白表情大不同 只有「他」面帶微笑

    美國在台協會（AIT）處長谷立言，近日先後和國防部長顧立雄、國民黨多位立委及民眾黨主席黃國昌等人會面。（取自AIT臉書，本報合成）

    2025/08/27 18:17

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國在台協會（AIT）處長谷立言，近日先後和國防部長顧立雄、國民黨多位立委及民眾黨主席黃國昌等人會面，藍綠白全見過。有網友發現AIT會後發布的合照中，三黨人士和谷立言的合照中，表情大不相同，只有顧立雄帶有微笑。

    AIT今日在臉書粉專PO出谷立言與黃國昌合照，引發網友熱議，不少人提到黃國昌兒子美國籍疑雲，諷刺「美國人的爸爸看到美國人」，另外，也有不少網友拿谷立言近日和民進黨、國民黨人物的合照作為比較。

    作家謝知橋就在臉書發文表示，談了什麼我不知道，但各自的氣氛與表情，很微妙。相較於民進黨顧立雄現場的和樂融融，國民黨立委那場顯得嚴肅許多。「至於民眾黨，黃國昌一臉像是剛剛被美國爸爸罵。」

    政治工作者周軒則表示，AIT今天只有放黃國昌與谷立言的照片，而黃國昌的表情不太開心，他也特別提到，「到目前為止只有顧立雄的表情是微笑的。」

