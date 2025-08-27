民進黨陸空戰改造 徐國勇巡訪22縣市強化組織溝通

民進黨秘書長徐國勇25日正式就任，著手啟動黨務改革。（資料照）

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨秘書長徐國勇25日正式就任，著手啟動黨務改革。在輿情攻防上，徐要求秉持「222法則」，新聞稿文字不超過200字，圖卡不超過2張或2句話，影片不要超過2分鐘；同時，徐國勇將展開22縣市巡訪，強化組織、深化溝通。

徐國勇昨天首度主持黨務主管會報。民進黨新聞部主任暨發言人吳崢今說明，徐國勇要求未來回應輿情應秉持「222法則」，新聞、社群等部門也將以此原則強化媒體宣傳與輿論攻防。任何新聞事件回應必須簡要快速，用文字不要超過200個字，用圖卡回應不要超過2張圖，用影片不要超過2分鐘。

吳崢表示，徐國勇認為，在現在社會，簡單快速、即時回應是最大前提，期許未來據此做媒體攻防與回應，無論是記者會、直播、各式各樣不同跟社會對話的機會，盡量秉持這個原則讓訊息精簡。

民進黨今天下午召開中常會，民進黨發言人韓瑩會後轉述，徐國勇席間談到府院黨一體，盼大家更有效闢謠、即時澄清，他上任3天內已邀集組織部、社運部、新聞部和新媒體等相關業務單位，除聽取業務簡報，亦指示各單位著手規劃全國黨務座談、以及社團行程。

韓瑩轉述，徐國勇期盼黨部既有通路，能更有效率協助中央執政進行即時闢謠，以及政績宣傳，強化組織、深化溝通和即時反應，希望能讓民進黨成為中央執政最堅實的後盾。

至於徐國勇巡訪22縣市的規劃，韓瑩表示，目前尚在規劃中，徐國勇將親自前往各地方黨部聽取民意，也會運用其過去擔任發言人和媒體人的角色，更能夠與地方進行溝通。

另據與會者轉述，兼任民進黨主席的總統賴清德也強調，闢謠很重要，並指示「快速澄清、簡單明瞭」。

