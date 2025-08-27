為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中常會通過主席選舉領表時間延長2週 國民黨：希望大家多多參與

    國民黨中常委臨時提案，將黨主席選舉登記領表時間延後到9月15日至19日，獲逾半數中常委同意通過。（記者羅沛德攝）

    國民黨中常委臨時提案，將黨主席選舉登記領表時間延後到9月15日至19日，獲逾半數中常委同意通過。（記者羅沛德攝）

    2025/08/27 15:50

    〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨中常委鄭正鈐、陳俗蓉今日於中常會臨時提案，有黨員反映黨主席選舉登記領表時間緊湊，將黨主席選舉領表登記時間，延後到9月15日至19日，獲逾半數中常委同意通過。國民黨文傳會主委林寬裕表示，將登記的時間延後兩週，目的是希望更多人參與，主席朱立倫尊重大家的意見，也強調，只要國民黨團結一致，一定可以解決非常多困難及問題。

    林寬裕指出，其實上週已經有中常委提案，因為有一些中常委認為，這段時間大家都在忙著對抗大罷免，可能在黨務上可能有漏繳黨費等情事，因此希望展延兩週，讓有意參選者可以登記。只有登記領表時間延後兩週，其他投票日期、交接時間都不變。

    媒體詢問，傳出前台北市長郝龍斌四處拜會爭取支持？對此，林寬裕說，他不針對個案評論，原則上是希望更多人參與黨務，朱立倫與台中市長盧秀燕都說過，國民黨內人才濟濟，有希望、有意願承擔的人，都表達歡迎。

    另外，國民黨立委羅智強雖然宣布參選國民黨主席，但他並不符資格，由於羅智強將於9月接任國民黨團書記長，黨內傳出羅將獲得指定中常委身分，以取得參選黨主席資格，不過，黨務人士說，須由主席任命。

    對此，林寬裕受訪表示，參選資格與是不是要給予什麼身分，是要分開的兩件事情，不能因為說今天要做什麼事情，就來補這個程序，這是兩件事情，一切都會依照黨內相關的規定來辦理。至於黨團書記長是否能獲得指定中常委身分，林寬裕說，還要再確認。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播