中常會通過主席選舉領表時間延長2週 國民黨：希望大家多多參與

國民黨中常委臨時提案，將黨主席選舉登記領表時間延後到9月15日至19日，獲逾半數中常委同意通過。（記者羅沛德攝）

2025/08/27 15:50

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨中常委鄭正鈐、陳俗蓉今日於中常會臨時提案，有黨員反映黨主席選舉登記領表時間緊湊，將黨主席選舉領表登記時間，延後到9月15日至19日，獲逾半數中常委同意通過。國民黨文傳會主委林寬裕表示，將登記的時間延後兩週，目的是希望更多人參與，主席朱立倫尊重大家的意見，也強調，只要國民黨團結一致，一定可以解決非常多困難及問題。

林寬裕指出，其實上週已經有中常委提案，因為有一些中常委認為，這段時間大家都在忙著對抗大罷免，可能在黨務上可能有漏繳黨費等情事，因此希望展延兩週，讓有意參選者可以登記。只有登記領表時間延後兩週，其他投票日期、交接時間都不變。

請繼續往下閱讀...

媒體詢問，傳出前台北市長郝龍斌四處拜會爭取支持？對此，林寬裕說，他不針對個案評論，原則上是希望更多人參與黨務，朱立倫與台中市長盧秀燕都說過，國民黨內人才濟濟，有希望、有意願承擔的人，都表達歡迎。

另外，國民黨立委羅智強雖然宣布參選國民黨主席，但他並不符資格，由於羅智強將於9月接任國民黨團書記長，黨內傳出羅將獲得指定中常委身分，以取得參選黨主席資格，不過，黨務人士說，須由主席任命。

對此，林寬裕受訪表示，參選資格與是不是要給予什麼身分，是要分開的兩件事情，不能因為說今天要做什麼事情，就來補這個程序，這是兩件事情，一切都會依照黨內相關的規定來辦理。至於黨團書記長是否能獲得指定中常委身分，林寬裕說，還要再確認。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法