    稱不符預算法要件 翁曉玲提案刪總統府、6部會追加預算

    行政院近日提出新台幣878億元今年度總預算追加預算案，國民黨立委翁曉玲則提案全數刪除數個部會追加預算。（資料照，記者廖振輝攝）

    行政院近日提出新台幣878億元今年度總預算追加預算案，國民黨立委翁曉玲則提案全數刪除數個部會追加預算。（資料照，記者廖振輝攝）

    2025/08/27 15:49

    〔記者林哲遠／台北報導〕行政院近日提出新台幣878億元今年度總預算追加預算案，國民黨立委翁曉玲則提案全數刪除數個部會追加預算，包含農業部10億9430萬6000元、勞動部6894萬8000元、交通部2258萬4000元、法務部4601萬1000元、教育部5177萬9000元、外交部21億1000萬8000元、總統府追加預算案3324萬6000元。

    翁曉玲提案說明稱，按預算法第79條規定「機關因下列情形之一，得請求提出追加歲出預算：一、依法律增加業務或事業致增加經費時。二、依法律增設新機關時。三、所辦事業因重大事故經費超過法定預算時。四、依有關法律應補列追加預算者。」但農業部等6個部會及總統府所提追加預算，皆難謂符合前揭預算法規定之法定要件，爰全數刪除。

    此外，針對行政院114年度主管編列45億7396萬3000元，翁曉玲表示，除補助原住民綜合發展基金辦理原住民保留地禁伐補償計畫所需經費23億6825萬4000元，其餘追加部分，包括增編中選會辦理罷免案及公投所需經費15億4324萬2000元、原民會核增職員預算人事費508萬2000元等及回編數6億5738萬5000元，皆難謂符合前揭預算法規定之法定要件，爰刪除22億570萬9000元。

