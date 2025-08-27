為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    又要訪澳！出國7次被封「出國遠」竹代市長邱臣遠：提升城市能見度

    新竹市代理市長邱臣遠因任內多次出國，被網友封為「出國遠」，邱臣遠今天也率團隊為週六出訪澳洲提說帖，並展現這2年多的國際出訪交流情形。（記者洪美秀攝）

    新竹市代理市長邱臣遠因任內多次出國，被網友封為「出國遠」，邱臣遠今天也率團隊為週六出訪澳洲提說帖，並展現這2年多的國際出訪交流情形。（記者洪美秀攝）

    2025/08/27 15:37

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市代理市長邱臣遠本週六（30日）將率5名市府一級主管出訪澳洲，挨批是大罷免後的慰勞團，而邱臣遠從擔任副市長到代理市長已出國多達7次，被網友酸是「出國遠」；邱臣遠今天則召開國際交流成果直播活動，為週六的出訪提說帖，強調出訪各國是為國際城市合作創新局及提升竹市的城市能見度。

    市議員曾資程則批，很難想像邱臣遠頻繁出國，到底能為竹市帶來哪些創新做法或貢獻？且在大罷免後帶局處長及市長室秘書出國，讓人有「護主有功」出國慰勞聯想，質疑拿公帑出國玩樂，倒不如多聚焦推動市政建設及攸關市民福利的政策與執行力。

    邱臣遠今與城銷處長林昱志、行政處長許智堡針對近3年國際交流向市民說明成果，包括與18個國家、60個城市舉辦113場國際交流活動，涵蓋產業科技、城市治理、公共衛生、文化藝術、教育體育、動物照護、觀光行銷及特產推廣七大領域，也為市政建設注入創新動能；且與美國、日本、韓國、加拿大、馬來西亞及菲律賓6國簽署23份合作備忘錄，為城市建立夥伴關係與穩健合作機制。

    城銷處說明，本週六市府團隊將前往澳洲訪問，聚焦友善城市、多元交流、科技城市、綠色永續及新創醫療等議題，透過了解澳洲在公共衛生、環境永續、友善城市及科技創新等領域的先進經驗，做為市政建設與政策推動參考，且將回訪澳洲維多利亞州議會友台小組，進一步深化雙邊城市外交關係，提升竹市國際能見度。

    邱臣遠今與城銷處長林昱志、行政處長許智堡針對近3年國際交流向市民說明成果。（記者洪美秀攝）

    邱臣遠今與城銷處長林昱志、行政處長許智堡針對近3年國際交流向市民說明成果。（記者洪美秀攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播