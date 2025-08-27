又要訪澳！出國7次被封「出國遠」竹代市長邱臣遠：提升城市能見度

新竹市代理市長邱臣遠因任內多次出國，被網友封為「出國遠」，邱臣遠今天也率團隊為週六出訪澳洲提說帖，並展現這2年多的國際出訪交流情形。（記者洪美秀攝）

2025/08/27 15:37

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市代理市長邱臣遠本週六（30日）將率5名市府一級主管出訪澳洲，挨批是大罷免後的慰勞團，而邱臣遠從擔任副市長到代理市長已出國多達7次，被網友酸是「出國遠」；邱臣遠今天則召開國際交流成果直播活動，為週六的出訪提說帖，強調出訪各國是為國際城市合作創新局及提升竹市的城市能見度。

市議員曾資程則批，很難想像邱臣遠頻繁出國，到底能為竹市帶來哪些創新做法或貢獻？且在大罷免後帶局處長及市長室秘書出國，讓人有「護主有功」出國慰勞聯想，質疑拿公帑出國玩樂，倒不如多聚焦推動市政建設及攸關市民福利的政策與執行力。

邱臣遠今與城銷處長林昱志、行政處長許智堡針對近3年國際交流向市民說明成果，包括與18個國家、60個城市舉辦113場國際交流活動，涵蓋產業科技、城市治理、公共衛生、文化藝術、教育體育、動物照護、觀光行銷及特產推廣七大領域，也為市政建設注入創新動能；且與美國、日本、韓國、加拿大、馬來西亞及菲律賓6國簽署23份合作備忘錄，為城市建立夥伴關係與穩健合作機制。

城銷處說明，本週六市府團隊將前往澳洲訪問，聚焦友善城市、多元交流、科技城市、綠色永續及新創醫療等議題，透過了解澳洲在公共衛生、環境永續、友善城市及科技創新等領域的先進經驗，做為市政建設與政策推動參考，且將回訪澳洲維多利亞州議會友台小組，進一步深化雙邊城市外交關係，提升竹市國際能見度。

