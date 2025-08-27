民進黨黨務人事新布局 賴清德揭2大特色

兼任黨主席的總統賴清德今公布4位新任黨部主管，並強調這次調整特色為年輕化和專業化。（資料照）

2025/08/27 15:33

〔記者陳政宇／台北報導〕內閣改組如火如荼，民進黨中央同步啟動人事布局，黨秘書長徐國勇於25日正式就任。兼任黨主席的總統賴清德今（27日）進一步公布4位新任黨部主管，包括國際事務部主任陳文昊、社會運動部主任吳易翰、客家事務部主任黃駿翔、新住民事務部主任張瑜庭，並強調這次調整特色為年輕化和專業化。

民進黨今天下午召開中常會。據民進黨發言人韓瑩會後轉述，賴清德表示，他上週三已宣布了徐國勇的人事案，同時黨部也進行主管人事調整，這次調整的特色，為年輕化和專業化。

請繼續往下閱讀...

關於新任黨務主管，賴清德介紹，第一位是國際事務部主任由陳文昊接任，陳畢業於美國史丹佛大學政治學系、喬治城大學外交學院亞洲研究學系碩士，也曾於吳焜裕國會辦公室、法國在台協會、澳洲駐台辦事處等機構任職，去年6月就任國際部副主任，同年9月代理主任。陳文昊有豐富的國際事務歷練，期許他能透過在不同國家機構工作的經驗，協助民進黨持續推展與國外政黨的交流。

其次，賴清德說，社會運動部主任由吳易翰接任，吳從基層黨工做起，曾在中央黨部組織推廣部與社會運動部服務，在去年6月就任社運部副主任。吳易翰經過組織部與社運部的歷練，了解地方組織脈絡，也熟知與各社團組織交流，期待他能持續為黨拓展社會組織良好關係。

賴清德續指，第三位，客家事務部主任由黃駿翔接任，黃曾擔任蕭美琴國會辦公室助理、竹東鎮公所機要秘書，去年6月上任客家部副主任，今年2月代理主任。黃駿翔是新竹客家子弟，他擔任鎮公所機要秘書時，積極推廣客家文化活動，十分了解客家地方事務，期望他未來能幫助黨深耕客庄組織，以及強化與客青群體的連結。

最後是新住民事務部主任由張瑜庭接任，賴清德指出，張曾擔任黃偉哲國會辦公室助理、民進黨婦女部專員，以及桃園市政府新住民聯合服務中心的副執行長、社會局專門委員。張瑜庭長期關心社政與新住民議題，深知新住民各項的需求，期許他上任後，可以扮演黨與新住民之間的橋梁，深化彼此關係。

賴清德強調，希望這四位新主管能堅守黨的精神、價值，和徐國勇、黨部同仁一起打拚，協助黨務發展大步向前。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法