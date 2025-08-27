國民黨擋國防預算？朱立倫：民進黨造謠抹紅、完全不是事實

國民黨主席朱立倫表示，民進黨長期以來造謠抹紅，包括國民黨大幅刪減國防預算，完全不是事實。（記者羅沛德攝）

2025/08/27 15:14

〔記者林欣漢／台北報導〕美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）25日與國民黨立委會面，討論美台防衛合作。國民黨主席朱立倫今日表示，民進黨長期以來的造謠抹紅，透過各種方式對國際友人散佈非常多的謠言，包括國民黨大幅刪減國防預算，這完全不是事實，連行政院長卓榮泰在大罷免之後都說這是謠言，「沒錯，這就是民進黨自造的謠言」。國民黨透過不斷的努力，希望讓國際友人更清楚中華民國是國民黨創建的，國民黨是守護中華民國的政黨，重視國防同時也重視對話交流。

民進黨立委吳思瑤指出，AIT近來和國防部長顧立雄、藍營立委會面，從中可以看到這兩場會面根本是「兩樣情」，因為美方相當關切國民黨反美親中的路線；谷立言和顧立雄會談時，對於台美深化合作、強化區域安全協力同盟等議題早有共識和互信，因此能夠談笑風生且氣氛融洽。

請繼續往下閱讀...

吳思瑤說，谷立言與AIT人員和國民黨立委見面時，光從照片中都能看出氣氛尷尬、表情凝重，這是因為美國關切國民黨削弱國防預算、弱化國安的行為。

朱立倫表示，過去幾年國民黨對外政策尤其是對美、對日、對國際的關係，都不斷在深化、交流，過去這2個禮拜，尤其是大罷免之後，不管是日本、美國訪問團，都不斷跟國民黨有密切的交流，以日本為例，上週日本青年局帶領70位各地議員、國會議員來國民黨訪問，下週日本國會議員團、智庫也要來訪，感謝AIT與國民黨幾位立委溝通，大家透過交流，深入了解國民黨的政策、2D戰略，重視國防也加強溝通，能夠減少對立、衝突，相信透過這樣的交流，讓國際友人更深入了解國民黨。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法