政務官就是配合行政團隊調整 邱泰源：工作繁忙辦公室還未打包

立法院朝野黨團今天下午研商「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例第三條、第六條及第九條條文修正草案」，即將卸任的衛福部長邱泰源與會前接受媒體聯訪。（記者田裕華攝）

2025/08/27 15:11

〔記者李文馨／台北報導〕執政黨自大罷免後調整隊形，行政院長卓榮泰24日啟動內閣改組，共有16位閣員調整異動，其中衛福部長確定由現任健保署長石崇良接任。現任衛福部長邱泰源今（27日）在立法院表示，政務官就是要配合行政團隊調整，並提到，辦公室現在也還沒打包，因為工作忙碌。

本報25日報導，邱泰源一直在做「職位保衛戰」，先前不僅發動醫事團體力挺他留任，在卓揆22日約談後，示意要他寫請辭聲明，但他當面拒絕，並強調不認為自己不適任，也傳出他積極求見賴清德總統。

內閣改組日益明朗化，從行政院、國家發展委員會、經濟部、運動部、衛生福利部、數位發展部、環境部、教育部、原民會以及僑委會，共有16位閣員調整異動，其中也包含衛福部長。卓揆將於明天行政院院會後帶領內閣團隊新成員，向國人報告「AI行動內閣2.0」的新隊形。

邱泰源今天下午在立法院被媒體問及，有無離情依依的感覺嗎？邱回應，謝謝大家關心，以後見面的機率可能少一點。

媒體再問，後來有無跟賴總統談到話？邱泰源說，沒有啦，最重要的是，政務官就是要配合行政團隊，怎麼樣符合人民的需求所做的調整，全力來配合，不管扮演什麼角色，都一定可以為國家、為人民貢獻。

媒體追問，之前說辭職信沒寫，現在是都寫好了？是真的嗎？不願意寫？邱泰源停頓2秒後說，沒有啊，我們這個都很自然的調整。至於衛福部昨天發新聞稿否認辦公室打包消息，邱泰源說，「我現在也還沒打包，因為現在工作忙碌。」

內閣改組，衛福部長邱泰源（左）將卸任，現任健保署長石崇良（右）將接任衛福部長。（記者田裕華攝）

