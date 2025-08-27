為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    持續勸進盧秀燕？ 國民黨中常會通過主席選舉領表時間延長2星期

    國民黨主席朱立倫日前公開懇請台中市長盧秀燕接棒主席，但盧秀燕表示不會參選。國民黨中常委鄭正鈐、陳俗蓉今日於中常會臨時提案，將黨主席選舉領表登記時間，延後到9月15日至19日。（記者羅沛德攝）

    國民黨主席朱立倫日前公開懇請台中市長盧秀燕接棒主席，但盧秀燕表示不會參選。國民黨中常委鄭正鈐、陳俗蓉今日於中常會臨時提案，將黨主席選舉領表登記時間，延後到9月15日至19日。（記者羅沛德攝）

    2025/08/27 15:04

    〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨主席朱立倫日前公開懇請台中市長盧秀燕接棒主席，但盧秀燕表示不會參選。國民黨中常委鄭正鈐、陳俗蓉今日於中常會臨時提案，將黨主席選舉領表登記時間，延後到9月15日至19日，其餘投票、全代會交接等時程不變。媒體詢問是否是為了要持續勸進盧秀燕參選？鄭正鈐表示，提案時沒有特別思考這個狀況，是因為這1、2個月期間，黨員對黨的熱情有明顯提高，黨代表參與的狀況也很熱烈。

    國民黨組發會7月30日提出黨主席選舉辦法與時程，送中常會通過。主席選舉將在9月1日至5日進行領表、9月4日至5日登記、9月9日公告候選人、9月12日印製海外離島選票，10月4日至10月17日競選、10月18日投票、11月1日召開全代會進行交接。

    鄭正鈐表示，823公投及罷免投票才剛結束，原本是設定主席選舉將在9月1日至5日進行領表、9月4日至5日登記，時間上實在太匆忙，地方上很多黨員反映，823之後讓藍營更具信心，希望領表登記時間往後延長2星期，也順利在中常會獲得大家的支持通過，投票時間都沒有改變，黨代表大會時間也沒有改變。

    已表態參選國民黨主席者包括國民黨立委羅智強、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源、前立委鄭麗文、前國民黨副秘書長張雅屏、國民黨中常委孫健萍等人。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播