持續勸進盧秀燕？ 國民黨中常會通過主席選舉領表時間延長2星期

國民黨主席朱立倫日前公開懇請台中市長盧秀燕接棒主席，但盧秀燕表示不會參選。國民黨中常委鄭正鈐、陳俗蓉今日於中常會臨時提案，將黨主席選舉領表登記時間，延後到9月15日至19日。（記者羅沛德攝）

2025/08/27 15:04

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨主席朱立倫日前公開懇請台中市長盧秀燕接棒主席，但盧秀燕表示不會參選。國民黨中常委鄭正鈐、陳俗蓉今日於中常會臨時提案，將黨主席選舉領表登記時間，延後到9月15日至19日，其餘投票、全代會交接等時程不變。媒體詢問是否是為了要持續勸進盧秀燕參選？鄭正鈐表示，提案時沒有特別思考這個狀況，是因為這1、2個月期間，黨員對黨的熱情有明顯提高，黨代表參與的狀況也很熱烈。

國民黨組發會7月30日提出黨主席選舉辦法與時程，送中常會通過。主席選舉將在9月1日至5日進行領表、9月4日至5日登記、9月9日公告候選人、9月12日印製海外離島選票，10月4日至10月17日競選、10月18日投票、11月1日召開全代會進行交接。

請繼續往下閱讀...

鄭正鈐表示，823公投及罷免投票才剛結束，原本是設定主席選舉將在9月1日至5日進行領表、9月4日至5日登記，時間上實在太匆忙，地方上很多黨員反映，823之後讓藍營更具信心，希望領表登記時間往後延長2星期，也順利在中常會獲得大家的支持通過，投票時間都沒有改變，黨代表大會時間也沒有改變。

已表態參選國民黨主席者包括國民黨立委羅智強、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源、前立委鄭麗文、前國民黨副秘書長張雅屏、國民黨中常委孫健萍等人。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法