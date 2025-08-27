為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    「大學法修法」座談會 學團籲：校長遴選委員會納入學生代表

    民進黨立委范雲今偕學團「大學法改革陣線2.0」召開座談會並邀請全台40校學生會會長、議長或成員共百餘人共同討論由學生提出的「大學法修正草案」，學生代表主張校長遴選制度應納入學生代表。（記者林哲遠攝）

    民進黨立委范雲今偕學團「大學法改革陣線2.0」召開座談會並邀請全台40校學生會會長、議長或成員共百餘人共同討論由學生提出的「大學法修正草案」，學生代表主張校長遴選制度應納入學生代表。（記者林哲遠攝）

    2025/08/27 15:30

    〔記者林哲遠／台北報導〕自2005年全文修正以來，「大學法」已有20年未大修。民進黨立委范雲今偕學團「大學法改革陣線2.0」召開座談會並邀請全台40校學生會會長、議長或成員共百餘人共同討論由學生提出的「大學法修正草案」，學生代表主張校長遴選制度應納入學生代表。

    大學法改革陣線2.0召集人蔡璟鴻在會中提出學生代表修法主張，包含在校長遴選中納入學生代表、將校務會議學生代表人數提升至3分之1、大專校院併校時必須經過校務會議討論程序；有關學生學業、生活及訂定獎懲相關會議要納入學生代表等。

    范雲則提出3大改革面向，包含「開放彈性新高教」增加大學自治彈性、提升高等教育資源；「強化師生權益」強化學生權益、學生自治、校務參與及教職員權益；以及「完善治理與監督機制」，如完善校務會議、校長選任、續任、去職機制等。

    針對大專院校合併流程，教育部高教司長廖高賢說明，程序上通常會經過校務會議討論，再設立整併委員會。另，有關校長遴選問題，高表示，公、私立大學性質不同，私校是否比照公立學校加入師生代表，日前私校協進認為要再研議。

    教育部次長朱俊彰表示，尚未修法前，教育部會先透過政策鼓勵各校訂立相關指標，現行42所公立大學中，已有29校校長遴委會納入學生代表，教育部初步鼓勵學校適度納入1人。

