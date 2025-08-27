為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    竹市綠營首位入閣 李妍慧接僑委會副委員長

    新竹市民進黨首位入閣的閣員是前市議員李妍慧，將接下僑委會副委員長一職。（李妍慧提供）

    新竹市民進黨首位入閣的閣員是前市議員李妍慧，將接下僑委會副委員長一職。（李妍慧提供）

    2025/08/27 15:01

    〔記者洪美秀／新竹報導〕行政院長卓榮泰行政院長卓榮泰24日啟動內閣改組，今天已公布多位閣員新名單，其中新竹市首位進行政院閣員團隊之一的僑委會副委員長李妍慧，擁有竹市5屆市議員資歷，更是民進黨中生代湧言會成員，李妍慧擔任過民進黨中央發言人，也是竹市信賴之友會的執行長，長期從事公共服務，賴清德上任後，李妍慧也在1年內走訪美國及加拿大和日內瓦、捷克等國家，如今更在日本東京擔任訪問學者，人在日本的李妍慧受訪說，昨天剛接獲人事諮詢，今天就被公布新職，對新任職務，她將接受挑戰並全力以赴，扮演好台灣與台僑的角色，發揮僑委會功能。

    李妍慧是台大外文系及新聞研究所碩士，也是台大國發所博士候選人，擁有竹市5屆市議員資歷，從政資歷完整，2024年原欲代表民進黨參選竹市立委，後因夫家建設公司背景退出並轉為輔選角色，在竹市全力輔選總統賴清德當選總統後，李妍慧轉而從事另種公共服務，包括與中央派的觀察團前往美國進行美國總統選舉的觀察訪問，今年也到歐盟及瑞士日內瓦參與WHO的宣講行動，近期更到日本東京六本木擔任訪問學者，精通英語及日語。

    李妍慧受訪提到，這1年多來，她因緣際會，有多次出訪不同國家的經歷，也有機會與台灣在各地的僑胞認識與對話，發現很多年輕僑胞都對台灣有顆愛國之心，且年輕人很優秀又有創意，此次獲行政院長卓榮泰徵詢與提攜，將接任僑委會副委員長一職，強調會全力以赴，期許做好與台灣各地僑胞的連結，發揮僑委會功能。

