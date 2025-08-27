卓內閣改組 朱立倫：令人失望 賴政府完全沒有檢討之心

國民黨主席朱立倫今天下午主持中常會，並發表談話。（記者羅沛德攝）

〔記者林欣漢／台北報導〕行政院長卓榮泰啟動內閣改組，並將於明日行政院院會後帶領內閣團隊新成員，向國人報告「AI行動內閣2.0」的新隊形。國民黨主席朱立倫今日下午主持中常會時發表談話指出，內閣改組讓人很失望，一些非政治性、比較專業性的閣員被換掉，而真正大罷免過程中為民進黨、罷團加油打氣及協助的閣員都沒事。

朱立倫強調，這就表示賴政府與卓榮泰完全沒有檢討之心、沒有反省的誠意，這也是大家最失望的原因，不過無論如何，還是希望內閣能夠為民眾拚民生、真正為民眾做事，不要再搞惡鬥、再只想消滅在野黨。

另外，經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟，任內涉嫌向綠能業者收賄，施壓台電要饋電容量，北院今凌晨裁定鄭亦麟羈押禁見。對此，朱立倫表示，最近有關綠能的弊案一件又一件，看得出來民進黨的能源政策是完全錯誤的，尤其是光電在風災之後，展現出來對大環境的衝擊，再加上弊案連連，不斷補貼「綠友友」，整個能源政策近乎崩盤，這才是國家最大危機。

朱說，這也是為什麼民眾在這次的公投選票，有接近74％的民眾支持核電延役，雖然沒有通過門檻，但已經是最大民意的展現，也希望民進黨政府不要再一錯再錯，要懸崖勒馬。

