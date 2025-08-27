為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    北市府引進中國機器狗 顏若芳：刻意放水？有心人蒙混？

    台北市議員顏若芳質疑北市府引進中國機器狗，是刻意放水，還是有心人蒙混過關？（圖由台北市議員顏若芳提供）

    台北市議員顏若芳質疑北市府引進中國機器狗，是刻意放水，還是有心人蒙混過關？（圖由台北市議員顏若芳提供）

    2025/08/27 14:53

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府委外的道路巡查維護廠商擬引進中國製的機器狗巡檢人行道，消息曝光後引發爭議，民進黨台北市議員顏若芳表示，新工處自始自終都知道機器狗是中國製造，要求蔣萬安檢視決策過程是刻意放水或遭有心人蒙混過關，「法律是底線，國安更是紅線」，犯下這樣的錯誤，會讓人質疑北市府不僅對中放水，能力更堪憂。

    顏若芳表示，經她與新工處聯繫了解，機器狗並非針對人行道進行清潔維護，而是「蒐集所有道路資料回報給北市府」，新工處也坦承，自廠商提報以來，自始至終都知道機器狗是中國製造，現已全面停止使用。

    顏若芳表示，新工處的回應讓她瞠目結舌，機器狗的中國製造廠商「宇樹」，早在今年5月就被美國國會議員要求調查，原因是製造的機器人預裝了隱藏後門，且與中國境內伺服器相連。

    她批評，北市府大喇喇引入中國廠商進到台北偵蒐道路資料，還喜孜孜地說這是「創新科技」，殊不知要不是提早發現、成功要求下架，首都的道路資料恐怕都被回傳到中國了。新工處鑄下大錯，放任危害國家資通安全產品進入台北市不僅造成國安疑慮，更有違反《資通安全法》之虞。

    顏若芳要求市府全面檢討、杜絕類似產品流入台北外，也應回過頭來檢視全案的決策過程，是刻意放水，抑或是遭有心人士蒙混過關？她強調，法律是底線，國安更是紅線，犯下這麼下流的錯誤，只會讓更多人覺得蔣市府不僅對中放水，能力更堪憂。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播