轉任政院副秘書長協助兩院聯繫 阮昭雄曝與卓揆有近30年默契

行政院長卓榮泰啟動內閣改組，現任僑委會副委員長阮昭雄將轉任行政院副秘書長。（資料照，僑委會提供）

2025/08/27 14:41

〔記者黃靖媗／台北報導〕行政院長卓榮泰24日啟動內閣改組，僑委會副委員長阮昭雄將轉任行政院副秘書長。阮昭雄今天受訪表示，卓榮泰希望他能協助行政、立法之間的聯繫工作，且他與卓揆認識已久，「希望說我去幫忙，我當然就是要答應啦！」

針對徵詢過程，阮昭雄受訪透露，在這幾日徵詢內閣的同時，他也被叫到辦公室，希望協助行政、立法兩院之間的聯繫工作，以及行政院內政策事務。

阮昭雄表示，他與卓榮泰認識已久，曾在卓榮泰第二任議員任期擔任助理，並於1998年卓榮泰任立委時期擔任其辦公室主任，彼此有共事經驗與默契，既然卓希望他去幫忙，他當然要答應。

阮昭雄表示，他未來的工作應是副幕僚長的角色，協助行政院長官交辦工作，沒有特別設定關注的議題。

阮昭雄現為僑委會副委員長，曾擔任3屆台北市議員，也3度投入台北市文山、南中正立委選舉失利；過去曾於台灣防災產業協會擔任理事長，並與內政部次長馬士元共同針對防災議題撰書。

阮昭雄表示，擔任僑委會副委員長的職務是他第一次進入公務體系，是很好的訓練，在過去2年7個月的時間中，讓他學習公部門運作的邏輯、文化，並觀察、參與中央政策，甚至成為部分政策的制定者，例如海外信用保證基金開辦紓困保證專案，便是由他所督導的僑商處處理。

談及未來將接手僑委會副委員長職務的前新竹市議員李妍慧。阮昭雄說，李妍慧擔任過5屆新竹市議員，已有非常豐富的從政經驗，且外語能力佳，在僑務工作中，不僅需要講台語、中文，外語也要很強，相當適才適所。

阮昭雄認為，僑務工作接觸的是人，像他與僑委會委員長徐佳青都有擔任過民意代表，有民意代表經驗的人，與僑民互動起來會比較快進入狀況。

