朱立倫：藍白合不能改變 新團隊讓「有聲望重要好朋友」參與

國民黨中央黨部27日舉行中常會，黨主席朱立倫主持會議，針對民進黨能源政策、內閣改組提出批評。（記者羅沛德攝）

2025/08/27 14:35

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨主席將於10月18日改選，國民黨主席朱立倫今日下午主持中常會時發表談話指出，任期的最後階段還剩2個月，所有團隊全力以赴，不管是揭弊、監督政府或是在文宣策略，每一件事情都戰戰兢兢直到交棒那一天，一定穩紮穩打的把棒子順利交出去。希望未來新的團隊，一定要跟社會主流民意相結合，朱立倫並連說兩次「藍白合不能改變」，希望所有有心為黨服務者，共同讓「有聲望的重要好朋友」能夠一起來參與，最後全黨團結勝選。

國民黨主席10月18日改選，朱立倫日前公開懇請台中市長盧秀燕接棒主席，但盧秀燕表示不會參選。已表態參選者包括國民黨立委羅智強、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源、前立委鄭麗文、前國民黨副秘書長張雅屏、國民黨中常委孫健萍等人。國民黨規劃，主席選舉將於9月1日至5日進行領表、9月4日至5日登記。

朱立倫表示，在任期的最後階段還剩2個月，所有團隊全力以赴，不管是揭弊、監督政府或是在文宣策略，每一件事情都戰戰兢兢直到交棒那一天，一定穩紮穩打的把棒子順利交出去。同時要特別強調，在大罷免勝選之後，希望大家團結一致，國民黨只有團結就能夠打勝仗，國民黨的未來也要靠大家團結，2026、2028全黨團結，相信一定能夠重返執政。

朱立倫說，將來在不同的角色上面，一定全力支持黨，讓黨能夠更好，我們都希望未來新的團隊，一定要跟社會主流民意相結合，黨必須要走在正確道路上，要跟台灣主流民意相結合，同時藍白合不能改變，希望所有有心為黨服務的，不管黨代表、中央委員、中常委、黨主席，共同讓有聲望的重要好朋友能夠一起來參與，最後全黨團結勝選。

