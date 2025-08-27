為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    陸委會查處舔共藝人 國台辦稱採「必要措施」維護權益

    台灣藝人歐陽娜娜2024年5月轉發中國官媒《央視》統一文宣。（圖擷取自微博）

    台灣藝人歐陽娜娜2024年5月轉發中國官媒《央視》統一文宣。（圖擷取自微博）

    2025/08/27 14:18

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕歐陽娜娜等台灣藝人配合中共官媒宣傳，陸委會偕同文化部正進行查處。中國國台辦今日聲稱，包括演藝人員在內的台灣民眾表達對國家的認同，是「真情流露」，將一如既往鼓勵兩岸文化交流，並採取必要措施維護他們的權益。

    中國國台辦發言人朱鳳蓮表示，「民進黨當局」查處台灣演藝人員，企圖透過不斷渲染統戰威脅，加大恐嚇支持和參與兩岸交流的台灣人士。

    朱鳳蓮指稱，包括演藝人員在內的廣大台灣民眾作為「中國人」，表達對國家的認同、對「台獨」分裂的反對，是發自內心的「真情流露」，是他們的正當權益。將一如既往支持鼓勵兩岸文化交流合作，歡迎台灣演藝人員前來大陸發展，並採取必要措施，維護他們的正當合法權益。

    針對查處舔共藝人一事，陸委會主委邱垂正昨日在立法院受訪表示，在中國發展的台灣藝人，應遵守兩岸規定、注意社會觀感，尤其在中共九三閱兵前夕，不要呼應中共統戰宣傳，務必維護國家主權尊嚴、整體利益，不要出現矮化台灣、傷害中華民國的言論。

    邱垂正指出，文化部正在進行行政程序處理，近日會同相關部會的機制，一有結果就會由主管機關對外說明。

