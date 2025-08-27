配合政院不提案區域立委吃悶虧 綠委：較在意在野黨問題要改

民進黨立委沈伯洋。（資料照）

2025/08/27 14:17

〔記者李文馨／台北報導〕大罷免全盤皆墨，民進黨內湧現檢討聲浪，搶不到議題設定權也被黨團列為檢討要點。民進黨立委林楚茵今天表示，很多區域立委過去為了配合行政團隊，稱院版未好、財務未精算，被要求不要提案加碼或推進而吃悶虧；立委沈伯洋也指出，「行政院有時候比較在意在野黨的提案，因為在野黨對他們很兇」，直言這個問題必須要改。

民進黨團幹事長吳思瑤24日表示，民進黨過去多處於被動防禦的地位，許多議題操作與話語權都由藍白陣營主導，導致民進黨疲於奔命地防守。未來必須扭轉這種局面，善用行政部門的能量，主動提出具有社會正當性的政策，進而掌握政策主導權與議題設定權。

沈伯洋今天在網路節目「齊有此理」受訪說，他過去有節奏地提出立委赴中納管，排定每個月要提出的法案，但很容易遇到行政院說院版一時半刻無法那麼快出來。當院版不出來的時候，就算提了要被討論也不是很容易，但請政院加速，「他們有時候比較在意在野黨的提案，因為在野黨對他們很兇」，強調這是很大的問題，必須要改。

沈伯洋也肯定從立委轉任勞動部長的洪申翰，他說，洪申翰很懂立委的困境，之前某週五跟洪討論外送有關的議題，洪在週六、日緊急先約了一群學者，週一、週二責成內部討論，週三就跟他說明現在大概的方向，「這個超快，也是我們要的。」

林楚茵表示，過去比較多吃虧的地方是，藍白提出加錢發現金的時候，民進黨立委為了配合行政團隊，稱院版還沒出來，國家財政還沒有精算，請民進黨不要急著加碼或往前推進，很多區域立委就吃了這個悶虧，被選民質疑不在乎民生法案、福國利民的政策與預算。

林楚茵認為，接下來良好的溝通是，委員有一些好的法案，覺得是對的點的時候，其實民進黨委員的版本也應該要拿進來去討論，而不是說非得等行政院的院版不可，甚至於如果民進黨委員好的版本，速度比較快、研究比較多，其實也可以尊重這些委員。

她強調，行政院是政府機關，從部會送出（法案）之後，要報行政院，再送行政院院會，很多人不知道從部會送出的法案要報行政院，而院會一週才一次，很多議題、很多聲音根本來不及（回應），等到下週已經吵完也把綠營罵光了。

