羅景壬、郭智輝相繼喊告 凌濤：無所畏懼 必定奉陪到底

國民黨智庫副執行長凌濤日前質疑就業安定基金於2022至2024年間，補助導演羅景壬團隊合計達2872萬元，不符合基金使用目的。（資料照）

2025/08/27 14:14

〔記者林欣漢／台北報導〕針對導演羅景壬、經濟部長郭智輝近日發出聲明，不排除對國民黨提告，國民黨智庫副執行長凌濤今天表示，敢濫用權力，就要敢接受檢驗。「為民發聲，我無所畏懼，必定奉陪到底。」

凌濤日前質疑就業安定基金於2022至2024年間，補助導演羅景壬團隊合計達2872萬元，不符合基金使用目的，甚至質疑羅景壬團隊曾替總統賴清德拍攝競選影片《在路上》，如今又參與電視劇《零日攻擊》，疑似「投桃報李」。羅景壬昨天透過律師發出聲明，要求3日內公開道歉，並全面撤回或更正不實言論，否則提出加重誹謗告訴，追究刑事責任，絕不寬貸。

請繼續往下閱讀...

另外，前經濟部綠能科技產業推動中心副執行長鄭亦麟爆出任內收賄，涉嫌在任內收受包括太陽能大廠泓德能源（6873）等公司數百萬元賄款，26日被聲押禁見。凌濤砲轟泓德能源是「綠友友」，更稱郭智輝曾說要到菲律賓「種綠電」，當時只有雲豹和泓德能源搶進市場，檢調應該傳喚郭智輝釐清案情。

郭智輝今日也發出聲明表示，透過影射、攀扯等方式，意圖將他與過往綠電弊案連結。此等行為，已逾越政治攻防之底線，更是對他個人畢生信譽的嚴重侮辱。自本聲明發布起，凡再有相關不實指控者，將立即蒐集相關證據，進行維權事宜，絕無寬貸。

凌濤表示，監督施政是他從政的初衷。面對民進黨從前桃園市長鄭文燦到多位政務官的興訟，他從未退縮。法院的全數勝訴，更證明了人民的質疑合情合理，揭弊是必須堅持的道路。

凌濤說，他根據審計部的公開資料，揭露「就業安定基金」被不當使用，這筆雇主與國家共同提撥的血汗錢，淪為特定官員的小金庫，拿去辦演唱會、簽訂不合規的影片合約。他們不思檢討，卻選擇提告。

凌濤指出，他引用郭智輝部長親口所說的「還有更大尾的」，要求檢視綠能產業中是否藏污納垢，郭部長的回應，同樣是一紙訴狀。如果退讓，台灣的綠能發展將繼續被特定的利益集團侵蝕；如果噤聲，用來安定勞工的就安基金，就會繼續被當權者恣意揮霍。

凌濤表示，請問賴清德總統、卓榮泰院長領導的團隊，難道對這些官箴敗壞的現象視而不見嗎？正因如此，他絕不退讓。奉勸那些企圖以司法恫嚇來掩蓋真相的人，人民的眼睛是雪亮的。敢濫用權力，就要敢接受檢驗。「為民發聲，我無所畏懼，必定奉陪到底。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法