國台辦談館長直播籲台胞一起當中國人 學者：以民族主義轉移社會矛盾

2025/08/27 14:05

〔記者陳鈺馥／台北報導〕網紅「館長」陳之漢日前赴深圳直播吹捧中國，引發台灣民眾強烈反感。中國國台辦發言人朱鳳蓮今天表示，台灣網紅在內很多台灣同胞前往深圳多角度觀察，做堂堂正正中國人的自豪感油然而生，期待更多台灣同胞來走走看看，一起體驗身為中國人的自豪與驕傲；學者洪敬富分析，中共是在宣傳「愛國」，以民族主義轉移社會矛盾。

朱鳳蓮表示，今年是深圳特區成立45週年，從南海漁村到全球標竿，深圳以改革為名、以創新為末，能闖能創能幹，實現中國式現代化的恢弘詩篇，包括台灣網紅在內的很多台灣同胞，近期都紛紛前往深圳多角度觀察科技前沿、活力無限、民生幸福的現代化發展，做堂堂正正中國人的自豪感油然而生。

朱鳳蓮指出，在台灣有關社交平台上，她看到很多網友對客觀分享中國的影片點讚，紛紛表達兩岸是一家人是中國人，我們期待更多台灣同胞來大陸走走看看，一起體驗身為中國人的自豪與驕傲。

朱鳳蓮更說，「如果我有機會和台灣鄉親面對面聊天的話，我想我會跟他們說，我生在廣東是中國人，台灣鄉親生在台灣，也是中國人，我們都是中國人」。

對於「館長」在澳門直播時表示沒法開通抖音、B站帳號，但8月22日已在「抖音」實名認證帳號。朱鳳蓮說明，抖音、嗶哩嗶哩等網路社群平台對包括台胞在內的網友申請開設帳號，均有明文規定。台胞只要依規申請，經審核通過後均可開通帳號，及大陸網友分享資料。

朱鳳蓮說，歡迎廣大台灣同胞共享中國互聯網發展機遇，樂見兩岸網友在符合中國法律法規和相關網絡社交平台規則的基礎上，增進相互了解，互學互鑑，互相關注點讚。

成功大學政治系教授洪敬富今日受訪表示，館長先後去上海、澳門、深圳直播，國台辦營造一種台灣人前仆後繼前往中國，見證「祖國」現代化發展的感覺。朱鳳蓮說她生在廣東是中國人，台灣鄉親生在台灣也是中國人，這是形塑不管你是生在廣東、台灣或中國各地，你都會是中國人。

洪敬富分析，中國的論調是在強調「愛國」，正好有台灣網紅配合這樣的宣傳基調。而中國不斷宣傳愛國，其實不只是抗戰勝利80週年或反法西斯戰爭，而是中國經濟困頓、失業率高漲，最好轉移社會矛盾的方法就是民族主義、愛國主義。

他批評，有館長這樣的台灣網紅過去當樣板，朱鳳蓮就順著這個說，台灣網紅和同胞見識到祖國進步，為當一個堂堂正正中國人感到驕傲時，這個宣傳下去，中國內部就有更大愛國心，團結在習近平為核心的民族主義之下。

