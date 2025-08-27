又拒答美國籍爭議！ 黃國昌斥「非法收集未成年小孩」 網喊：快去告

黃國昌今上午在結束司法委員會質詢後，接受媒體訪問。（記者楊心慧攝）

2025/08/27

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網紅四叉貓爆出立委黃國昌兒子疑為美國籍爭議，黃國昌多日以來持續稱此為「肉搜未成年小孩的變態行為」避答，今日他再被問及此問題時，疑口誤稱此為「非法收集未成年小孩的變態行為」。對此，四叉貓忍不住笑稱：「是在收集什麼啦，集滿七個可以許願是不是。」

黃國昌爆出兒子美國籍爭議已過7日，黃國昌始終避答相關問題。黃國昌今上午在結束司法委員會質詢後接受媒體訪問，並再度被問及兒子美國籍疑雲。對此，他回答：「對於這種非法收集未成年小孩的變態行為，我不會回應。」

四叉貓今日在社群平台發文表示，事件爆發已經過了七天，今天黃國昌又被記者問他兒子是不是美國人時，把「肉搜」講成「收集」，「是在收集什麼啦，集滿七個可以許願是不是 XDDD」。

對此，網友紛紛表示「是非法在哪可以請他解釋解釋嗎？」、「非了什法？」「收集？」「集滿七個料，四叉貓會幫忙爆出更大的料」、「非法的話，他可以去告。不敢告，就是打假球」、「非法還不敢告」、「到底要回應了沒啦」、「記者不問非法怎不告？」

