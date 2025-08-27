為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    盛傳接任健保署長 龐一鳴：我沒收到通知

    盛傳健保署副署長龐一鳴將接任署長一職，但本人強調沒有接到通知。（資料照，疫情指揮中心提供）

    盛傳健保署副署長龐一鳴將接任署長一職，但本人強調沒有接到通知。（資料照，疫情指揮中心提供）

    2025/08/27 13:53

    〔記者林惠琴／台北報導〕內閣改組隊伍成形，衛福部長將由健保署長石崇良接任，至於「家大業大」的健保署業務，明年健保總額將逼近1兆元，加上許多改革事務迫在眉睫，必須要由熟悉業務，並且與石崇良已有一定配合默契、能夠具體執行規劃的人，因此盛傳會由健保署副署長龐一鳴升任，但他本人回應「我沒收到通知」。

    掌握國人健康命脈的健保業務，在石崇良接任部長後，傳出可望由龐一鳴接手。他是台大公共衛生學系碩士與博士，一路從衛生署科員做到健保署醫務管理組組長，再轉至衛福部任參事、資訊處處長，在衛生行政單位的資歷完整。

    此外，龐一鳴在新冠疫情期間將資訊科技導入防疫事務，並推出符合歐盟標準的「數位新冠病毒健康證明」，提供國人下載使用等，均廣受肯定，疫後因應時任健保署副署長蔡淑鈴退休，加上健保業務要啟動家醫大平台等一系列數位轉型，又被借重長才回鍋接任副署長。

    不過，面對被點名是接任健保署長人選，龐一鳴僅簡短回應「我沒收到通知」，未再多做說明。

