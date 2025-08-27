卓內閣16人異動明公布 最新改組名單一次看

卓揆將於明（28）日行政院院會後，帶領內閣團隊新成員，向國人報告「AI行動內閣2.0」的新隊形。（資料照）

2025/08/27 13:47

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院長卓榮泰24日啟動內閣改組，從行政院、國家發展委員會、經濟部、運動部、衛生福利部、數位發展部、環境部、教育部、原民會以及僑委會，共有16位閣員調整異動。卓揆將於明（28）日行政院院會後帶領內閣團隊新成員，向國人報告「AI行動內閣2.0」的新隊形。

張惇涵接任行政院秘書長

行政院表示，秘書長將由現任總統府副秘書長張惇涵接任，張惇涵從地方到中央政府行政及政務資歷完整，對於政府政策熟稔，未來將發揮溝通長才協調鼎鼐。

龔明鑫接任經濟部長

現任行政院秘書長龔明鑫則將接任經濟部長，龔明鑫曾任國發會主委及經濟部政務次長，接下來將為國家整體經濟策略掌舵，為台灣產業、貿易及經濟基礎建設確立下一個階段的根基。

阮昭雄任政院副秘書長 前竹市議員李妍慧接僑委會副委員長

現任僑委會副委員長阮昭雄將接任行政院副秘書長，持續與立法院朝野各黨團保持暢通的溝通管道，其副委員長職缺將由前新竹市議員李妍慧接任。

李洋將任運動部長

運動部將於9月9日成立，由兩屆奧運羽球男子雙打金牌得主李洋接任首任運動部部長。現任體育署長鄭世忠以及國家運動科學中心執行長黃啟煌接任政務次長，現任體育署副署長洪志昌將接任常務次長。

前中經院長葉俊顯出任國發會主委

國發會主委將由前中經院長葉俊顯出任，葉俊顯長期為政府提供建言，對於國內產業政策非常瞭解，期盼未來能夠持續發揮專業及溝通專才，為政府勾勒政策藍圖。

健保署長石崇良升任衛福部長 疾管署長莊人祥接次長

衛福部將由現任健保署長石崇良擔任部長，並由現任疾管署長莊人祥擔任常務次長。石崇良及莊人祥不僅在過去Covid疫情肆虐全球期間為台灣奠定堅實的防疫基礎，也透過記者會方式向國人說明疫情發展狀況，期望未來也能夠透過專業與對外溝通能力，殷實推動「健康台灣」的政策。

現任次長林宜敬升任數發部長

數發部長則將由現任次長林宜敬接任，其職缺將由現任台灣人工智慧學校基金會秘書長侯宜秀律師接任，期望透過兩人的專業，擘畫未來創新科技、開放資料、開放政府等數位治理議題及相關法律規範。

此外，環境部政務次長將由現任化學物質管理署長謝燕儒接任；教育部政務次長則由銘傳大學電機工程學系劉國偉講座教授接任。

陳義信接原民會副主委

另，原住民族委員會副主任委員將由前棒球選手陳義信接任。

內閣改組名單如下： 行政院秘書長 張惇涵 行政院副秘書長 阮昭雄 經濟部長 龔明鑫 國發會主委 葉俊顯 運動部長 李洋 運動部政務次長 鄭世忠、黃啟煌 運動部常務次長 洪志昌 衛福部長 石崇良 衛福部常務次長 莊人祥 數發部長 林宜敬 數發部政務次長 侯宜秀 原民會副主委 陳義信 僑委會副委員長 李妍慧 環境部政務次長 謝燕儒 教育部政務次長 劉國偉

