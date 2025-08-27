為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    PO證據反擊黃國昌 四叉貓嗆：整天洩孩子個資的變態爸爸！

    網紅四叉貓。（資料照）

    網紅四叉貓。（資料照）

    2025/08/27 14:29

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕網紅四叉貓爆出民眾黨主席黃國昌兒子疑似有美國國籍，且明年1月就滿16歲，即將面臨服兵役問題。對此，黃國昌連日被媒體追問此事，皆稱此為「肉搜未成年小孩」的變態行為，拒絕回答。不過，四叉貓今日反擊，表示之所以得知黃國昌兒子生日，全因黃自己2019年在臉書貼文中洩露，四叉貓也嗆：「是個整天洩漏孩子個資的變態爸爸呢！」

    黃國昌大兒子被爆出疑似在美國出生、擁有美國國籍，且即將面臨兵役問題。黃國昌今日受訪時，再度稱此為肉搜未成年小孩的「變態行為」並拒絕回應相關問題。對此，四叉貓今日在臉書貼出一篇黃國昌2019年1月17日的貼文，文章內容為：「老實說，心情非常不好。但今天是兒子生日，我決定今天要早點下班去接兒子下課，告訴他拔拔很愛他。」

    四叉貓表示，根據黃國昌的臉書發文，可以得知他的兒子是2010/1/17在美國出生，他強調，明年1月份滿16歲，即將面對兵役問題。最後也嗆：「是個整天洩漏孩子個資的變態爸爸呢！」

    貼文下方，網友紛紛留言表示：「準備修兵役法了」、「爸爸不當兵也會想辦法讓兒子逃兵的」、「網路上po的小孩糗事 都會成為孩子長大的黑歷史」、「告訴他拔拔很愛他

    的國籍」、「變態爸爸」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播