PO證據反擊黃國昌 四叉貓嗆：整天洩孩子個資的變態爸爸！

2025/08/27 14:29

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網紅四叉貓爆出民眾黨主席黃國昌兒子疑似有美國國籍，且明年1月就滿16歲，即將面臨服兵役問題。對此，黃國昌連日被媒體追問此事，皆稱此為「肉搜未成年小孩」的變態行為，拒絕回答。不過，四叉貓今日反擊，表示之所以得知黃國昌兒子生日，全因黃自己2019年在臉書貼文中洩露，四叉貓也嗆：「是個整天洩漏孩子個資的變態爸爸呢！」

黃國昌大兒子被爆出疑似在美國出生、擁有美國國籍，且即將面臨兵役問題。黃國昌今日受訪時，再度稱此為肉搜未成年小孩的「變態行為」並拒絕回應相關問題。對此，四叉貓今日在臉書貼出一篇黃國昌2019年1月17日的貼文，文章內容為：「老實說，心情非常不好。但今天是兒子生日，我決定今天要早點下班去接兒子下課，告訴他拔拔很愛他。」

四叉貓表示，根據黃國昌的臉書發文，可以得知他的兒子是2010/1/17在美國出生，他強調，明年1月份滿16歲，即將面對兵役問題。最後也嗆：「是個整天洩漏孩子個資的變態爸爸呢！」

貼文下方，網友紛紛留言表示：「準備修兵役法了」、「爸爸不當兵也會想辦法讓兒子逃兵的」、「網路上po的小孩糗事 都會成為孩子長大的黑歷史」、「告訴他拔拔很愛他

的國籍」、「變態爸爸」。

