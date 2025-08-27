為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    國台辦出手！要求海基會以「台灣省」發文 學者：接受將淪地方政府

    台灣海基會近日致函海協會，希望協助註銷多名已定居台灣的中國人士戶籍，並提供相關證明文件。中國國台辦發言人朱鳳蓮今天開條件說，除非「民進黨當局」承認「一個中國原則」，以「台灣省」名義向各省區市主管機關提出請求，否則中方不會接受此類請求。（翻攝直播）

    台灣海基會近日致函海協會，希望協助註銷多名已定居台灣的中國人士戶籍，並提供相關證明文件。中國國台辦發言人朱鳳蓮今天開條件說，除非「民進黨當局」承認「一個中國原則」，以「台灣省」名義向各省區市主管機關提出請求，否則中方不會接受此類請求。（翻攝直播）

    2025/08/27 13:36

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣海基會近日致函海協會，希望協助註銷多名已定居台灣的中國人士戶籍，並提供相關證明文件。中國國台辦發言人朱鳳蓮今天開條件說，除非「民進黨當局」承認「一個中國原則」，以「台灣省」名義向各省區市主管機關提出請求，否則中方不會接受此類請求。學者示警，若政府接受中共要求，海基會以「台灣省」名義發文，剛好正中他們下懷，台灣就變成地方政府。

    朱鳳蓮在國台辦記者會聲稱，兩會對話溝通機制早已停擺，原因眾所周知。只有回到「九二共識」共同政治基礎上，承認兩岸同屬一個國家、一個民族的事實，兩岸對話溝通機制才能重啟，協商解決具體事務。

    朱鳳蓮指控，「民進黨當局」刻意針對在台定居落戶多年、甚至20多年的中配，在早已超過追溯期的情況下，要求他們限期補繳所謂「喪失原籍證明」，否則就註銷當事人台灣身分。這是典型的濫權妄為、與民為敵的行為，其目的是製造「兩國論」，為台獨分裂服務，已遭到島內輿論和台灣社會的抨擊和反對。

    朱鳳蓮說，中國公安機關始終「依法依規」處理有關居民戶籍事宜，為百姓排憂解難，但絕不意味著會助紂為虐。除非民進黨當局承認「一個中國原則」，以「台灣省」名義向各省區市主管機關提出請求，否則中方不會接受民進黨當局提出的此類所謂請求。

    對此，成功大學政治系教授洪敬富今日受訪表示，中國適逢抗戰勝利80週年，對台展現更鷹派作風，將兩岸兩會過去的默契拿掉，直接要求必須承認「一個中國原則」，我方須屈就為中華人民共和國的地方政府，然後用「台灣省」名義發文。

    洪敬富分析，中共認為如果不這樣做，等於變相承認民進黨政府主張的兩岸主權互不隸屬，但此舉將造成未來兩岸很多文書驗證、司法管轄的爭議，中國正把兩岸的緊張關係加大，直接破壞兩岸兩會的默契。

    洪敬富提及，中國是單方面主張對台灣擁有主權，想藉此來反制民進黨政府要求中配入籍須放棄原籍的規定，並將此歸責於民進黨謀獨，可見中共已經不再讓步，要直接教訓民進黨。

    他強調，如果台灣政府接受中共要求以「台灣省」名義發文，剛好正中他們下懷，台灣就變成地方政府，北京是中央政府。當中國此舉是要反制持續發酵的兩國互不隸屬，把台灣拉近中華人民共和國的司法管轄之內，以利操作「台灣必將回歸」的政治論述。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播