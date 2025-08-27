國台辦出手！要求海基會以「台灣省」發文 學者：接受將淪地方政府

台灣海基會近日致函海協會，希望協助註銷多名已定居台灣的中國人士戶籍，並提供相關證明文件。中國國台辦發言人朱鳳蓮今天開條件說，除非「民進黨當局」承認「一個中國原則」，以「台灣省」名義向各省區市主管機關提出請求，否則中方不會接受此類請求。（翻攝直播）

2025/08/27 13:36

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣海基會近日致函海協會，希望協助註銷多名已定居台灣的中國人士戶籍，並提供相關證明文件。中國國台辦發言人朱鳳蓮今天開條件說，除非「民進黨當局」承認「一個中國原則」，以「台灣省」名義向各省區市主管機關提出請求，否則中方不會接受此類請求。學者示警，若政府接受中共要求，海基會以「台灣省」名義發文，剛好正中他們下懷，台灣就變成地方政府。

朱鳳蓮在國台辦記者會聲稱，兩會對話溝通機制早已停擺，原因眾所周知。只有回到「九二共識」共同政治基礎上，承認兩岸同屬一個國家、一個民族的事實，兩岸對話溝通機制才能重啟，協商解決具體事務。

請繼續往下閱讀...

朱鳳蓮指控，「民進黨當局」刻意針對在台定居落戶多年、甚至20多年的中配，在早已超過追溯期的情況下，要求他們限期補繳所謂「喪失原籍證明」，否則就註銷當事人台灣身分。這是典型的濫權妄為、與民為敵的行為，其目的是製造「兩國論」，為台獨分裂服務，已遭到島內輿論和台灣社會的抨擊和反對。

朱鳳蓮說，中國公安機關始終「依法依規」處理有關居民戶籍事宜，為百姓排憂解難，但絕不意味著會助紂為虐。除非民進黨當局承認「一個中國原則」，以「台灣省」名義向各省區市主管機關提出請求，否則中方不會接受民進黨當局提出的此類所謂請求。

對此，成功大學政治系教授洪敬富今日受訪表示，中國適逢抗戰勝利80週年，對台展現更鷹派作風，將兩岸兩會過去的默契拿掉，直接要求必須承認「一個中國原則」，我方須屈就為中華人民共和國的地方政府，然後用「台灣省」名義發文。

洪敬富分析，中共認為如果不這樣做，等於變相承認民進黨政府主張的兩岸主權互不隸屬，但此舉將造成未來兩岸很多文書驗證、司法管轄的爭議，中國正把兩岸的緊張關係加大，直接破壞兩岸兩會的默契。

洪敬富提及，中國是單方面主張對台灣擁有主權，想藉此來反制民進黨政府要求中配入籍須放棄原籍的規定，並將此歸責於民進黨謀獨，可見中共已經不再讓步，要直接教訓民進黨。

他強調，如果台灣政府接受中共要求以「台灣省」名義發文，剛好正中他們下懷，台灣就變成地方政府，北京是中央政府。當中國此舉是要反制持續發酵的兩國互不隸屬，把台灣拉近中華人民共和國的司法管轄之內，以利操作「台灣必將回歸」的政治論述。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法