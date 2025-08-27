台南災損逾215億 黃偉哲急呼：跨黨派救災優先、預算快通過

丹娜絲颱風重創台南，溪北地區尤為嚴重。（記者洪瑞琴攝）

2025/08/27 13:35

〔記者洪瑞琴／台南報導〕行政院長卓榮泰昨（26）日已赴立法院報告「中央政府丹娜絲颱風及0728豪雨災後復原重建特別預算案」。對此，台南市長黃偉哲今（27）日表示，台南接連遭受風災與豪雨重創，農業、民生與基礎設施全面受損，復原刻不容緩。他感謝中央迅速提出600億元特別預算，展現對災區的重視，也呼籲立法院各黨派全力支持，讓特別預算能儘速通過。

黃偉哲指出，這次特別預算涵蓋農業設施、電力、電信、水利、道路、環境衛生與社會復原等九大項目，中央除主責外，也明定地方可獲補助，並以「代收代付」方式加快效率，確保專款專用。

他強調，丹娜絲颱風造成台南全市農損占全國45%，溪北地區尤為嚴重。截至目前市府已動支及申請災害經費約69.2億元，包括災準金12.3億元、中央補助核定18.5億元（慰助金、廢棄物清理、上工津貼）、尚待核定申請36.5億元，以及重大災害賑災捐款1.9億元。但後續全面復原至少仍需215.88億元，必須納入本次特別預算支應。

黃偉哲並提出三大訴求，放寬補助標準，現行「淹水未達50公分」、「住屋毀損未達20平方公尺」、「泡水車」皆不在中央補助範圍，導致地方財政壓力沉重。補助作業從寬、從簡、從速，台南市自籌比率僅28.26%，盼中央快速撥付，避免重建延宕。建立電信補償機制，風災期間溪北地區長時間停電斷訊，中央除協助重建外，也應要求業者提出補償方案。

黃偉哲強調，災後重建不只是修復，更是全台共同面臨的課題，應藉由中央與地方攜手合作，打造更具韌性的城市基礎。他感謝行政院積極行動，並呼籲立法院展現跨黨派救災優先態度，盡速完成預算審查，讓災民早日恢復家園與安定生活。

災後廢棄物、石綿瓦清理等善後負擔沈重。（記者洪瑞琴攝）

