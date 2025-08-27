美國人棄賴清德改跟藍白溝通？ 許美華：吃豆腐想清楚是施壓！

AIT台北辦事處處長谷立言。（資料照）

2025/08/27 14:12

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國在台協會（AIT）本週一（25日）在官方臉書接連PO出處長谷立言（Raymond Greene）與國防部長顧立雄、國民黨立委會晤的照片，討論美台防衛合作。而近日有些社群有人開始帶風向，造謠美國人選擇跟藍白合作，直接跟藍白溝通，繞過民進黨放棄賴清德。對此反紫光奇遊團成員許美華表示，美國人不是直接跟藍白「溝通」，是直接跟藍白「施壓」好嗎！

許美華在臉書PO文表示，看到脆上有人說，現在地方群組已經開始在洗，說美國人選擇跟藍白合作，直接跟藍白溝通，繞過民進黨放棄賴清德了，拜託，美國人不是直接跟藍白「溝通」，是直接跟藍白「施壓」好嗎！美國人是跟國民黨談藍白狠砍的國防預算，這是直接跟你攤牌，問你們到底要站哪邊，講溝通是好聽的場面話。美國人又不是跟你談關稅，那才是繞過賴清德好嗎？

許美華指出，結果，AIT會見藍黨立委才沒兩天，藍白就開始帶風向說AIT直接跟藍白溝通，跳過賴清德？還有，現在說美國人準備台灣政黨輪替也講太早，現在才2025，美國人就是在掃除阻擋台灣國防預算的擋路障礙。

許美華續指，其實AIT也不是沒想過，見了5個藍委可能會被國民黨操作風向，所以昨天我發文就說了，這次AIT處理這件事很細膩，AIT先是把上禮拜谷立言見顧立雄的消息壓下來，等到星期一見完國民黨立委才連發兩篇文。

許美華分析，第一篇，先貼谷立言跟顧立雄相視而笑的照片，後面第二篇才是谷立言跟國民黨嚴肅見面的照片，如果這樣還看不懂，說美國人是想跟國民黨合作，藍白就是給臉不要臉了。

許美華直言，美國人可不是沙包讓你隨便打好玩的，藍白想吃美國人的豆腐，最好先想清楚，這篇還是tag一下美國在台協會AIT，雖然AIT小編是好朋友，一定會看到，望藍白洗風向網軍周知。

