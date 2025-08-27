美國關稅衝擊桃園5大產業 張善政籲中央守住談判底線

桃園市長張善政27日主持市政會議，談及對等關稅可能產生的衝擊，強調地方政府和國家利益脣齒相依，不會因為藍綠關係就唱衰，「絕對會站在政府這邊，支持政府談判到最後、不能讓利」。（記者鄭淑婷攝）

2025/08/27 13:00

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕台美對等關稅談判仍在持續進行中，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君25日到立院專案報告及備詢，強調不會有產業被犧牲，桃園市長張善政今（27）日主持市政會議，談及對等關稅可能對桃園各產業、勞工甚至是校園營養午餐食安的衝擊，強調地方政府和國家利益脣齒相依，不會因為藍綠關係就唱衰，「絕對會站在政府這邊，支持政府談判到最後、不能讓利」，也要求市府各局處提前因應、做好把關。

張善政表示，2023年桃園產業出口達1兆7000億元，95%集中在電腦及電子產品，電腦及電子產品暫時維持零關稅，但美國有232條款，為顧及國家安全，總統有權訂出包括關稅在內的保衛措施，因此美方也正在評估對電腦及電子產品輸美要施加多少關稅，雖然這是美國總統一句話就算，但事前還是有機會跟美國爭取協商空間，尤其是電腦伺服器，希望政府在跟美國談判時盡力爭取；而電子產品中有個例外項目是PCB印刷電路板，輸美已經是20%關稅，反觀競爭對手日、韓是15%，PCB產品出口已受到一些影響；至於美國進口到台灣的關稅，若談判結果將取消農漁產品、汽車及附屬產品關稅及放寬進口車限制等，這樣形同「全面失守」。

張善政表示，美國關稅將影響桃園5大產業，總計1.2兆元營收、影響家數6800家、員工人數高達近28萬人口，尤其桃園是全台汽車生產重鎮，若進口汽車零關稅，桃園汽車產業「承受不起」、「會非常的淒慘」；再者就是食品、農產品進口，恐衍生食安問題，要求包括農業局、教育局、衛生局如臨大敵、未雨綢繆，先完善追蹤及管考機制，營養午餐儘量使用在地食材，為市民、學童食安把關，勞動局更要注意勞工權益保障。

張善政提到，支持政府談判到最後、不能讓利，過一陣子AIT美國在台協會處長將來拜訪，屆時不知談判結果出爐與否，盼美國能顧及雙邊情誼、台灣產業，不是川普在白宮內想什麼做什麼，「對川普上任後的表現非常失望」，希望美方代表能反映台灣的輿情。

桃市府經發局表示，桃園市包括電腦電子業、電子零組件業、電力設備業、汽車及零件業、機械設備業皆有受到關稅衝擊，其他如金屬製品業、化學材料業，若下游產品如汽車零組件、資通訊產品對美出口下滑，也會受到間接影響，市府已成立關稅應變小組，以緊急紓困、數位轉型、產業鏈重組、搶佔全球技術前沿等4大策略，協助企業度過關稅難關。

