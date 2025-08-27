軍人加薪3萬要釋憲！賴清德：合憲追溯補齊、違憲持續完善待遇

總統賴清德今天主持「中華民國114年9月份將官晉任授階典禮」。（總統府提供）

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今天主持「中華民國114年9月份將官晉任授階典禮」時指出，立法院另行通過的待遇提升方案有違憲疑慮，若大法官釋憲結果合憲，政府將依法追溯補齊；若確定違憲，將在兼顧國家安全、財政負擔及整體經濟發展前提下，依照部隊的任務性質，持續完善官兵的待遇制度。

賴總統上午主持9月份將官晉任授階典禮，向晉任的申晋強將軍、劉文靖將軍，表達最誠摯祝賀。賴清德說，2位將軍在過往職務任內，無論是推動「國軍軍風紀律改革專案」，督導專案查察及肅貪防弊，或是執行「水上特種作戰訓場新建工程」，以及指揮軍艦海上警戒、監控等任務，都有傑出的表現。

賴清德表示，面對多變複雜的國際情勢，未來的挑戰與任務將更加繁重。每一位將軍都責無旁貸，要帶領部隊堅守崗位，和全體官兵同心協力，以勤訓精練、科技戰力與戰術革新，展現國軍的專業與決心。

賴清德指出，政府確保國家安全、維護區域和平及照顧官兵的決心，始終堅定不移，明年度的國防預算，編列9000億元，比照北約標準，將超過GDP 3%，是積極強化自我防衛能力的具體展現。政府會持續當國軍最堅實的後盾，今年4月宣布調升志願役勤務加給、戰鬥部隊加給；6月調升網路戰加給；7月調升戰航管加給及電偵加給。這些調整都已經正式生效，實質增加官兵薪資。

藍白日前在立法院提出國軍志願役每月加給增為3萬元的「軍人待遇條例」，行政院未編列預算、並於日前向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分。賴清德表示，立法院另行通過的待遇提升方案，不僅在程序上有違憲疑慮，齊頭式的加薪方式，也可能導致薪資結構失衡，無法反映不同部隊的專業能力，以及所承受的風險差異。

賴清德說，因此，未來若大法官釋憲結果合憲，政府將依法追溯補齊；若確定違憲，我們會在兼顧國家安全、財政負擔及整體經濟發展前提下，依照部隊的任務性質，持續完善官兵的待遇制度。

賴清德說，下週三就是軍人節，預祝所有國軍弟兄姐妹軍人節快樂，期許國軍能善用新興科技與戰術布署，發揮新興兵力的實效，鞏固國家安全的重要防線，確保台灣的自由民主與永續發展。

