    凌濤稱檢察總長可向賴總統報告 吳崢打臉：毫無法治觀念

    民進黨發言人吳崢表示，總統不該也不能介入司法，更無權指定個案的羈押與釋放，這暴露國民黨黨國不分、視司法獨立於無物的心態，毫無現代法治觀念。（記者張嘉明攝）

    2025/08/27 12:44

    〔記者陳政宇／台北報導〕國民黨主席朱立倫呼籲總統賴清德釋放民眾黨前主席柯文哲；國民黨智庫副執行長凌濤則聲稱，檢察總長可依法向總統報告。對此，民進黨發言人吳崢今（27日）反駁說，總統不該也不能介入司法，更無權指定個案的羈押與釋放，這暴露國民黨黨國不分、視司法獨立於無物的心態，毫無現代法治觀念。

    吳崢今天召開「有嘴說人、沒臉說自己，藍營光電弊案一籮筐」記者會，會後有媒體詢及朱立倫及凌濤的說法。

    對此，吳崢直言，這種主張荒謬至極、令人難以置信。總統不該也不能介入司法，更無權指定個案的羈押與釋放，司法獨立偵辦和投票行為毫無關聯，朱立倫強行混為一談，顯示其心中充滿「總統如皇帝」的錯誤想像，毫無現代法治觀念，非常可怕。

    吳崢進一步指出，國民黨智庫副執行長凌濤昨竟脫口稱檢察總長可向總統報告個案，這番言論也令人瞠目結舌，總統與檢察總長不得介入具體個案，否則就是踐踏司法獨立。

    吳崢回顧，近年來最有名的案件無非2013年馬王政爭時檢察總長黃世銘夜奔總統府，後遭高等法院因違法《通保法》及洩密罪判刑，後人豈可重蹈覆轍？朱立倫與凌濤的言行，暴露國民黨黨國不分、視司法獨立於無物的心態，國人不可不防。

