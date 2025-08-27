為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    黃國昌又暴怒！質詢酸鄭銘謙被反嗆 連環飆罵「部長這麼囂張」

    立委黃國昌於質詢時詢問法務部長鄭銘謙，一度氣氛緊張，黃國昌又開始大聲起來。（記者楊心慧攝）

    2025/08/27 12:54

    〔記者楊心慧／台北報導〕立法院司法及法制委員會今天討論「中華民國刑法部分條文修正草案」，不過立委黃國昌於質詢時詢問法務部長鄭銘謙是否有遞辭職信，甚至還說：「功在黨國、對民進黨貢獻非常大，不可能要你辭職」，原本態度溫和的鄭銘謙直嗆：「不要學這些語調。」讓黃國昌暴怒直呼，「什麼態度，在國會這麼囂張，部長講話這麼囂張？」

    黃國昌質詢時於詢問，台大法學院教授顏厥安，針對民進黨發起的大惡罷，從憲政觀點寫一篇發人省思的文章，說這場憑空發動的大罷免，是種走歪路、趨近解散國會的把戲，並主張行政院長卓榮泰應請辭下台，整個內閣都該打掉重練。

    鄭銘謙回應，尊重顏教授意見，他不講個人意見。黃國昌追問，是否有遞辭職信？鄭銘謙則說，這部分不需說明。結果黃國昌反問：「不需在這說明？部長有無遞辭職信、有無展現風骨，沒必要跟國會說明？現在官這麼大哦？」

    鄭銘謙反問，為什麼要遞辭職信？黃國昌不滿直呼：「你很有信心，覺得為什麼要遞辭職信？你說的沒錯，你放心，你居功厥偉，不會要你辭職啦」、「你這麼好用，怎會要你遞辭職信呢？功在黨國、對民進黨貢獻非常大。你官位非常穩，跟著黨走，依照黨的意志，司法怎麼搞爛都沒關係。」

    鄭銘謙反駁，不要學這些語調。黃國昌反嗆：「用什麼語調質詢，不是你可以說三道四的，你什麼態度啊？今天是你在備詢，還是我在備詢？在國會這麼囂張哦？這樣的內閣有在反省檢討嗎？部長在這講話這麼囂張？」

    另外，針對「綠能科技產業推動中心」前副執行長鄭亦麟，涉在任內收賄，疑向台電施壓饋電容量，遭台北地檢署搜索約談。黃國昌接續問，經濟部長郭智輝爆料後面還有更大尾的，是否要約談郭？

    鄭銘謙說，證據辦到哪，他尊重北檢偵查計畫，不能干涉指導或介入個案，並強調北檢偵查進度由北檢偵查團隊決定。

    黃國昌追問，是由承辦檢察官還是檢察長決定？鄭銘謙說不清楚，他不會指導介入干涉個案。黃國昌指出，這問題很重要，因為涉及到上級有無指導下級，所以他才問，從法務部立場、從規範觀點應該聽誰的？聽承辦檢察官還是檢察長的？鄭銘謙說，這由偵查團隊。

    黃國昌則公開檢舉台北地檢署檢察長王俊力，他要鄭銘謙回去查，原本此案去年就要動，是誰叫承辦檢察官不要動？部長應該也不知道，王俊力叫承辦檢察官不要動，怎會等到8月23日後才開始動這案子，整整壓一年。鄭銘謙則說不清楚。

    黃國昌最後批評，黑箱作業，一堆案子能壓就壓，能拖就拖、能混就混，配合政治辦案，還有臉說尊重檢察官偵辦，「沒關係，我在這講話我負責，承辦檢察官去年要動，王俊力說不要動，拖到823後才動，就像郭智輝說的，大尾跑掉了，順便去了解一下，拖這麼久有無洩密問題。」

    熱門推播