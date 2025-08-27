石崇良任衛福部長 醫界表態力挺：最能帶領解決三大困境

內閣改組，衛福部長邱泰源（左）將卸任，現任健保署長石崇良（右）將接任衛福部長。（記者田裕華攝）

2025/08/27 12:43

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部長邱泰源確定去職，將由現任健保署署長石崇良接任。台灣醫務管理學會理事長洪子仁第一時間公開表態力挺，直指藥品關稅衝擊、健保永續及醫界執業環境是當前三大挑戰，並強調石崇良歷練完整，展現出務實、專業與沉穩的領導能力，能帶領團隊提出解方，推動醫療體系改革。

洪子仁指出，隨著國際貿易環境變化，藥品可近性與健保財務勢必受衝擊。他認為石署長熟悉醫藥政策與產業結構，能在保障病人用藥權益的同時，兼顧藥價合理性，並協調跨部會擬定對策，讓台灣民眾能持續獲得安全可負擔的藥品。

健保制度改革與永續方面，洪子仁說，健保是台灣最重要的社會安全網，卻長期面臨總額限制、點值波動及醫療人力不足等挑戰。石署長過去在健保署推動支付制度創新，展現改革決心，未來若能進一步推動價值導向的支付模式，將能讓醫療品質與病人健康成效成為核心，實現健保的公平與長久穩定。

洪子仁也提到，醫療人力過勞、醫師加班費稅制與護理人員留任率低落，都是醫界長期痛點，石署長深知第一線醫事人員的壓力，若能透過政策支持，包括人力補充、制度獎勵與環境優化，將有助醫界穩定發展，進而確保全民健康照護品質。

洪子仁最後強調，石崇良兼具政策經驗與專業判斷力，能凝聚政府與醫界共識，推動藥政、健保與醫療環境的系統性改革。他深信未來石部長能帶領台灣醫療體系進一步轉型，落實「健康台灣」的願景。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁對健保署長石崇良升任衛福部長將表達肯定與支持。（資料照）

