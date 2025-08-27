國台辦稱「一國兩制」解決台灣問題 立委批：不要得意忘形

中國國台辦發言人朱鳳蓮。（翻攝直播）

2025/08/27 12:36

〔記者陳鈺馥／台北報導〕823大罷免失敗後，兩岸關係是否有改善可能？中國國台辦發言人朱鳳蓮今天表示，只有堅持「九二共識」，認同兩岸同屬「一個中國」，兩岸雙方才能進行對話協商。對於美方示警中國2027將做好武力犯台準備，她則說，「和平統一、一國兩制」是解決台灣問題的基本方針，但絕不承諾放棄使用武力；立委批評，國台辦不要得意忘形，想要加速推展一個中國和一國兩制，當你的統戰策略奏效，台灣人民會更有戒心。

朱鳳蓮在國台辦記者會聲稱，大罷免結果充分證明，包括「抗中謀獨」在內的任何「台獨」政治操弄都不得人心，必然失敗。兩岸關係緊張動盪的根源是民進黨當局拒不承認「九二共識」，勾連外部勢力謀獨挑釁。只有堅持「九二共識，認同兩岸同屬「一個中國」，兩岸雙方才能進行對話協商，兩岸關係才能改善發展。

關於中國國防經費年年增長，國際關注台海可能爆發衝突，美國戰略司令部司令安東尼科頓（Anthony Cotton）日前示警，習近平已指示中國軍隊在2027年前做好奪取台灣的準備。

朱鳳蓮回應，我們對台大政方針是一貫的，「和平統一、一國兩制」是我們解決台灣問題的基本方針，是實現「祖國統一」的最佳方式，對兩岸同胞和中華民族最有利。

朱鳳蓮指出，我們願意為和平統一創造廣闊空間，盡最大努力爭取和平統一的前景，但我們絕不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。

朱鳳蓮提及，中國國防支出合理穩定成長，是為了維護國家主權、安全及發展利益，保障國防和軍隊現代化進程。美國以美國優先為考量，把台灣當成「以台制華」的棋子，為武裝台灣提供藉口，民進黨當局更操作中國軍事威脅，嚴重破壞台海局勢穩定。

她更說，兩岸統一的歷史進程是不能阻擋的，我們致力在九二共識及反對台獨基礎上推動兩岸關係和平發展，希望島內人士與中方一同堅持「一個中國原則」，把台灣的前途命運牢牢把握在兩岸中國人手中。

對此，民進黨立委賴瑞隆今日受訪表示，中共對台政治工作過去1年多來相當成功，包括對國會的滲透等都有達到成效。大罷免失敗後，中共會繼續施壓台灣接受「一國兩制」，持續要求台灣接受一個中國。

賴瑞隆指出，國台辦不要得意忘形，想要加速推展一個中國和一國兩制，當你的統戰策略奏效，台灣人民會更加小心中國的滲透和野心。從歷次民調來看，台灣人民追求民主和捍衛國家主權，並不會受到影響，

他強調，台灣人不會接受被中共統治，也絕不接受民主被消滅。如果國台辦錯估情勢，將在未來面臨重大挫敗，大罷免失利不代表台灣人會放棄自由民主，國台辦和內應者雖然一時得勢，但台灣人民一定會展現維護國家主權的決心。

