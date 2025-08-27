為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    曾捐款挺侯友宜 民進黨爆綠能弊案泓德能源董座是張亞中女婿、藍營金主

    民進黨發言人吳崢27日召開「有嘴說人、沒臉說自己，藍營光電弊案一籮筐」記者會。（記者張嘉明攝）

    2025/08/27 12:47

    〔記者陳政宇／台北報導〕前經濟部綠能科技產業推動中心副執行長鄭亦麟，爆出任內涉嫌收受太陽能大廠泓德能源、東煒建設逾200萬元賄賂。民進黨今（27日）指出，泓德能源董事長謝源一就是國民黨大老張亞中的女婿，旗下公司更曾捐款支持新北市長侯友宜參選，國民黨不僅刻意忽視，更藉此抹黑鬥爭，呼籲別雙重標準。

    綠能弊案延燒，民進黨發言人吳崢今召開「有嘴說人、沒臉說自己，藍營光電弊案一籮筐」記者會，強調國民黨才是屢屢捲入綠能弊案的一方，呼籲國民黨不要雙重標準，任何不法都應依法處理，勿枉勿縱。

    吳崢表示，綠能發展對台灣企業與勞工至關重要，不能被少數人藉機圖利。此立場與民進黨一貫主張一致，無論是誰，只要企圖透過能源政策謀取不當利益，破壞法規，民進黨100%支持司法究辦。

    吳崢指出，國民黨民代拿泓德能源公司大做文章，意圖將民進黨與弊案相連。但事實上，謝源一就是張亞中的女婿，人脈與國民黨淵源甚深，旗下太登太陽能公司更曾在2022年新北市長選舉中，捐款支持侯友宜，顯見泓德與藍營關係密切。國民黨不僅刻意忽視，更拿此來抹黑鬥爭，顯然是刻意轉移焦點。

    吳崢續指，檢視近年綠能相關弊案，無論是雲林縣前議長沈宗隆貪污判刑3年6個月、前立委廖國棟被起訴、前立委鄭天財被調查中等案件，國民黨涉入貪污舞弊、充當白手套、收賄等情事屢見不鮮。除此之外，國民黨前行政院副院長杜紫軍、副主席夏立言、中常委陳宗興，以及諸多馬政府時期的經濟部會首長，紛紛在綠能產業中擔任董事/獨董，證明國民黨人士才是重押綠能。從利用綠能產業營利到屢屢舞弊介入，請國民黨停止傷害台灣能源政策。

