陳玉珍為拱韓國瑜當黨主席提修法 吳思瑤批「黃國昌化」：踐踏國會自律

2025/08/27 12:06

〔記者李文馨／台北報導〕國民黨主席改選在即，台中市長盧秀燕表態不參加國民黨主席選舉。國民黨立委陳玉珍則提議修改「立法院組織法」，讓立法院長韓國瑜可兼任黨主席。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今天受訪批評，民眾黨為了替柯文哲脫罪而修法，國民黨則為了拱韓國瑜上位修法，立法院的藍白兩黨都「黃國昌化」了。

國民黨主席將於10月18日改選，被黨主席朱立倫23日晚間公開點名接棒的盧秀燕，24日宣布不參選黨主席，陳玉珍25日受訪表示，總統賴清德都可以兼任民進黨主席，照理說國會議長也能當黨主席，考慮修「立法院組織法」，讓立法院長韓國瑜可以兼任黨主席，但也要看韓的意願。

吳思瑤對此回應，立法院的藍白兩黨都「黃國昌化」，為了替柯文哲脫罪，修法踐踏司法制度；為了鞏固韓國瑜上位，也要修法來踐踏國會的自律，讓立法院成為違法院，動輒利用立委修法的權利，來為政黨利益量身定做修法，這都是社會難以接受的。

此外，對於陳玉珍提到核廢料可評估放在沒有居民、只有國軍輪駐的二膽島。吳思瑤指出，這番言論引起金門縣民的炸鍋，陳玉珍連忙向縣民致歉，她質問，陳玉珍乃至於國民黨、民眾黨，以及要求「核三延役」的夥伴們，今天為金門人道歉，是否要為承受核廢料數十年的屏東居民道歉？標準要一致。

她也強調，國民黨片面地說要為軍人加薪、照顧軍人，卻又要惡意地讓國軍跟核廢料常相左右，這到底是「顧國軍」還是「害國軍」？即便陳玉珍今天趕緊來甩鍋澄清，但這些從她嘴巴說出來的話，這些政治後果，她要自己承擔，不要讓國軍成為被迫跟核廢料長的犧牲者。

