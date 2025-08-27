陸委會籲抵制九三閱兵 國台辦跳腳大罵「戀殖心態」

中國國台辦發言人朱鳳蓮。（翻攝直播）

2025/08/27 11:56

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國將舉行抗日戰爭80週年九三大閱兵，陸委會副主委沈有忠日前強調，我們希望自由民主的國家，不要參加中國九三閱兵，更應該抵制或加以譴責。中國國台辦發言人朱鳳蓮今天反嗆，這種「戀殖心態」完全喪失民族立場，必將被釘在歷史的恥辱柱上；立委批評，國台辦不要老是痛點被戳到，每次就照著劇本亂罵。

朱鳳蓮在國台辦記者會表示，陸委會有關言論完全是顛倒黑白、混淆視聽，暴露民進黨當局台獨分裂本質。中國人民抗日戰爭是為獨立和主權而戰，也是為世界和平和正義而戰，抗日戰爭中，中國人受害最深、犧牲最烈，鬥爭時間最長，英勇的中國人民為世界反法西斯戰爭做出貢獻，歷史記憶和真相不會抹滅。

朱鳳蓮聲稱，我們隆重舉辦紀念活動是為了銘記歷史、緬懷先烈，堅決反對一切形式霸權和強權政治，民進黨當局不敢對殘暴侵略者提出一點批評，更不提台灣同胞在日本50年殖民所遭受苦難，卻處心積慮對中國舉辦紀念活動不斷誣衊。

朱鳳蓮嗆聲，這種「戀殖心態」完全喪失民族立場，是對全體中華民族無恥背叛，正告民進黨當局諂媚殖民者和外國干涉勢力，背叛民族利益、違逆時代潮流，必將被釘在歷史的恥辱柱上。

另外，國台辦宣布，今年是抗日戰爭勝利80週年，也是台灣光復80週年。9月3日，中共中央、全國人大常委會、國務院、全國政協、中央軍委將在北京隆重舉行「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年大會」等紀念活動，將邀請包括台灣同胞在內的各界代表人士出席。

朱鳳蓮說，希望兩岸同胞銘記歷史、緬懷先烈，弘揚偉大愛國主義精神、偉大抗戰精神，從歷史汲取前行的智慧和力量，團結一致、攜手同心，共同推進「祖國統一」的正義事業，共創民族復興的美好未來；對於有無台灣政要受邀參加九三閱兵？朱回應，「會邀請台灣同胞在內各界人士出席」。

對此，民進黨立委賴瑞隆今日受訪表示，中國舉行九三閱兵只是想要凸顯武力強大，展現軍武力量對台灣及周邊鄰近國家施壓，民主國家都不會認同中共這樣的做法。

賴瑞隆批評，九三閱兵的本質就跟中國軍機艦持續擾台一樣，台灣和民主友盟國家都不會認同，陸委會說法是對區域和平的呼籲，這樣的呼籲再正常不過，國台辦被戳到痛點，每次都照著劇本繼續罵。

賴強調，陸委會呼籲跟台獨跟日本又有何關係？當大家希望中國減少武力威脅時，中共就以教條式說法亂講台獨、日本，只是凸顯鴨霸本質，更是心虛的表現。

