被四叉貓爆305字「公費出國9天心得」 黃國昌：沒必要回應

黃國昌今上午在結束司法委員會質詢後，接受媒體訪問。（記者楊心慧攝）

2025/08/27 12:02

〔記者楊心慧／台北報導〕網紅「四叉貓」日前爆料民眾黨主席黃國昌兒子疑似有美國籍，昨（26）日又爆料黃國昌曾申請到政治大學經費到美國出差9天，回台後撰寫「心得及建議」全篇加標點符號僅305個字；黃國昌今受訪表示，他的學術成績都有記錄，想用穿鑿附會、影射的方式攻擊，沒回應的必要。

四叉貓昨指出，黃國昌曾以中研院副研究員身分申請到政治大學法學院的經費，於2011年6月1日至9日短暫出差到美國舊金山9天，且當年回國後撰寫的「心得及建議」全篇加標點符號僅305個字。

請繼續往下閱讀...

黃國昌說，他「在中研院的成績，請大家回去看一看」，他拿過國科會的獎、大專年輕學者著作獎，在中研院每一年學術成績都有記錄，想要用穿鑿附會、影射的方式攻擊，沒有什麼回應的必要。

另外，大罷免失敗後，民進黨內湧現檢討聲浪，媒體問他是否覺得柯建銘不適任立院黨團總召？黃國昌一開始說，其他黨團的內部運作，他一向不會做太多過度評論，但他在7月26日晚上公開說過，面對「大惡罷」結果，賴清德總統應向全體國人道歉，行政院長卓榮泰應請辭下台，內閣全面重新改組，「柯建銘委員也應該知所進退，付起政治責任」。

黃國昌指出，最近出來批判柯建銘的民進黨立委讓他非常困惑，當初在立院議場內「喊打喊殺」，對在野黨立委「抹黑、暴力攻擊」，「郭國文不是也在內嗎？哪個出來批判的民進黨立委沒做一樣的事？現在自己做過的事都忘了，從頭到尾是柯建銘一個人做的？這樣的立場、態度會不會讓人覺得太噁心」？

有媒體問到，台灣積極外購無人機，AIT的處長說美台在無人機領域的合作在台海十分重要？黃國昌表示，無人機在現代戰爭中扮演非常重要的關鍵角色，也對台灣在無人機技術的發展上，起了非常重要的激勵作用。但他話鋒一轉說，但台灣目前的基礎水準跟世界還有相當大的距離，這不是長他人威風、滅自己志氣，希望多努力、多加油，也希望我們的無人機產業能夠好好發展，追上世界科技腳步，畢竟對台灣來講，國防安全是我們非常重視且支持的事。

媒體追問，有人爆料他兒子現在不在國內，是否會回來當兵？黃國昌說：「對不起，我已經說過，對於這種非法收集、未成年小孩的變態行為，我不會回應。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法