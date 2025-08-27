綠委接力開砲柯建銘 吳思瑤：改造黨團人人有責

民進黨團幹事長吳思瑤今天受訪表示，總召柯建銘領導黨團讓國會正常化的努力沒有錯，並喊話盼聚焦制度的改造，而非對人的攻擊。（記者田裕華攝）

2025/08/27 11:54

〔記者李文馨／台北報導〕大罷免失敗後，賴政府調整人事因應，立院民進黨團也展開內部檢討，黨內立委也接力開砲劍指總召柯建銘。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今天受訪表示，柯領導黨團讓國會正常化的努力沒有錯，並喊話盼聚焦制度的改造，而非對人的攻擊，「改造黨團，人人有責；五一戰隊，沒有人是局外人。」

民進黨立委立委郭國文及林淑芬等人昨接力開砲，指控柯建銘「假傳聖旨」、「黨團沒有討論、沒有民主」，王世堅今天更出面喊話，盼柯能夠「審時度勢、知所進退」，面對社會、民進黨期待的時候，「他的回覆不要再是謝謝指教，而應該是謝謝收看」。

吳思瑤回應，黨團內部檢討大有必要，但要聚焦在制度的檢討，而不要擴大了對個人的攻擊。五一戰隊的每位同仁都擁有強大的戰鬥力，除了說給社會聽、批判給社會聽，也希望黨團的成員們能夠積極、主動參與黨團的運作，這是每一個黨團成員的責任「改造黨團，人人有責；五一戰隊，沒有人是局外人。」

吳思瑤指出，公民朋友因為無法坐視國會民主被踐踏，因此主動發起「大罷免」，民進黨的投入是回應公民社會的期待，盼國會藉由席次的調整達到國會正常化，讓國會是民主的國會，而不是只有表決或者是黑箱，或者是倉促立法的反民主國會。

「柯總召領導民進黨團讓國會正常化的努力，當然沒有錯！」吳思瑤說，民進黨團過去一年半來，一再地為這些違憲亂政的議案戰鬥，希望能夠撥亂反正，這些價值面、這些主張都沒有錯，大家讓國會正常化，挽救國會民主搶救這些違憲、害民的議案「五一戰隊」沒有人是錯的，但民進黨對內的強化整合，對外的溝通合作，這是過去做得比較不到位的部分。

藍白不改 國會恐持續失序與失靈

吳思瑤也質疑，難道國民黨的黨團領導不需要檢討嗎？難道民眾黨全黨只有黃國昌一個人說了算？黃國昌的意志就能夠凌駕所有民眾黨立委的意見？難道民眾黨的這種反民主也要被認可嗎？國民黨全黨「傅崐萁化」，國民黨要檢討「傅崐萁路線」，這一直也是國民黨內部許多立委心中一個想望，只是可能不像民進黨團可以坦誠面對問題。

吳思瑤說，民進黨團內部努力化解爭議，調整步伐、改造黨團，但國會現在主導的力量是藍白，相信社會各界來期許民進黨團改造的同時，社會必然也會期待國民黨不要再「傅崐萁化」，也會期待黃國昌不要繼續領導民眾黨做民粹式的政治攻防，「若只靠民進黨團好，藍白不改，這個國會恐怕還是一樣會持續地失序跟失靈。」

