北市府採用中國機器狗巡邏 科技網紅已踢爆廠商有資安風險

台北市副市長李四川介紹「巡檢新夥伴」智能機器狗，但製造的中國廠商先前就已爆出有資安風險。（圖擷自李四川臉書）

2025/08/27 12:45

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北市副市長李四川在臉書發文，介紹北市「巡檢新夥伴」智能機器狗，但後續被爆出就是中國宇樹科技製造的Unitree Go2，而先前已有外國的科技網紅踢爆宇樹的另款機器犬Go1存在資安風險。

在YouTube擁有90萬人訂閱的「Low Level」表示，Go1被科技專家買來拆解後，發現這根本就是網路安全的噩夢，首先，宇樹公司會取得所有和機器狗連接的裝置IP位置，並且和這些裝置建立起遠程隧道（remote tunnels，可進行遠端操控）。

請繼續往下閱讀...

Low Level進一步指出，宇樹公司無需使用者授權就能進入機器狗的網路介面，透過其身上的鏡頭展開監視，甚至還能以預設憑證從SSH（安全殼層，在不安全的網路中建立安全隧道）登入，在機器狗所有連接的網路中橫向移動。

外國網友們看完介紹後驚呼連連，有人直說這根本就是「特洛伊犬」，一買來就等於把所有連結上的裝置開了後門；還有網友認為這相當恐怖，因為可能有不法分子遠端操控機器狗後，拿去做傷害其他人的事情。

中國宇樹科技的Unitree Go2機器狗。（圖擷自3DMART網站）

