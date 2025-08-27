北市府機器狗成「共諜」？ 林秉宥：只要夠蠢就能賣台

台北市副市長李四川介紹台北市政府「巡檢新夥伴」智能機器狗搭載光學全景調查系統，能360度建模、精準定位設施。（取自李四川臉書）

2025/08/27 13:16

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北市副市長李四川在臉書發文介紹台北市「巡檢新夥伴」智能機器狗，但被爆出機器狗是中國宇樹科技製造的Unitree Go2，恐有資安風險。對此，新北市議員林秉宥表示，前陣子破獲的共諜案中，共諜應中共要求攜帶「激光測繪儀（雷射測距儀）」繪測台灣的道路設施、建立資料庫，「這機器狗肯定搭載激光測繪功能，共諜抓了，機器狗還是可以接棒上路」。

林秉宥在臉書PO文表示，台北市政府的機器狗基本上可以確定就是中國宇樹科技的Go2，功能是做道路巡檢，定位設施，360度建模，這新聞要跟另一個新聞搭配看，就是前陣子破獲的共諜案，中共要求共諜攜帶「激光繪測儀」對台灣的道路設施進行繪測，建立資料庫。

林秉宥直言，這機器狗搭載「激光繪測」功能是台北市副市長李四川講的，至於「這狗是不是他配合中共統戰買來的，不重要，因為共諜抓了，機器狗還是可以接棒上路」；不愧是AI世代，統戰已經不用給錢了，只要夠蠢就可以賣台。

新北市議員林秉宥。（資料照）

