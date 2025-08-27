為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    黨內對柯建銘連番開砲 鄭運鵬：有必要對柯總召那麼刻薄？

    面對黨內砲轟，柯建銘今坦言「本是同根生相煎何太急」，前立委鄭運鵬發文質疑：「有什麼必要對柯總召這麼刻薄？」（資料照）

    2025/08/27 11:36

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕大罷免落幕後，民進黨內部分檢討聲浪指向立院黨團總召柯建銘，綠委接連向柯建銘開砲，而柯建銘今日（27日）稍早在臉書發文坦言「本是同根生相煎何太急」，前立委鄭運鵬也發文質疑：「有什麼必要對柯總召這麼刻薄？」

    鄭運鵬回憶過去擔任中央黨部組織部主任時的經驗，他提到組織部主任工作內容之一就是要到各地方黨部拜訪，當時立法院黨團發生了一些事情，很多縣市議員現場請中央黨部要求換掉柯總召，希望改善民進黨的形象，而他們的反應都是當下的輿論壓力和議員的善意。

    鄭運鵬指出，當時他現場詢問各地方先進：「我也當過立委，各位都是議員，陽春民代總是有些事情政府不會理我們，大家都會找議會黨團總召幫忙喬吧？」「幫忙喬事情的人，總是難免遇到爭議，遇到爭議的時候我們又嫌他形象不好，這樣怎麼辦呢？議員如此，總召更是如此。」

    鄭運鵬強調：「從來沒有人反駁過我這樣的說明。」他接續表示：「選民代不是選聖人，當議會黨團幹部的人更是要揹上自己政黨和執政的包袱，大家可以思考看看。黨內應該批判檢討，我的經驗是話講太滿太崇高的，通常也會不是高見，全世界各政黨都一樣。」

    後續鄭運鵬也在留言處坦言：「選民都可以包容大家都認為不適任的民代了，民進黨在檢討罷免失利、執政調整之外，有什麼必要對柯總召那麼刻薄？」

    鄭運鵬為柯建銘發聲。（圖擷取自鄭運鵬臉書）

