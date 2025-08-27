替柯辦走讀申請路權遭北市警局駁回 黃國昌不怪蔣萬安卻怪民進黨

前民眾黨主席柯文哲因涉京華城遭羈押，民眾黨主席黃國昌（見圖）將在柯關押滿1年的8月30日，舉辦「司法改革，全民走讀」活動。（記者田裕華攝）

2025/08/27 11:37

〔記者楊心慧／台北報導〕前民眾黨主席柯文哲因涉京華城遭羈押，民眾黨主席黃國昌將在柯關押滿1年的8月30日，舉辦「司法改革，全民走讀」活動，卻遭台北市警察局通知路權取消；黃國昌今受訪怪民進黨，直指他做任何事都是照法定程序走，結果警察局卻不准，「這就是民進黨政府的行事風格。」不過黃國昌被問到綠營質疑，被北市警局駁回應找蔣萬安，他卻反問民進黨誰講這麼沒常識的話？

媒體今問到，綠營說被駁回應要找台北市長蔣萬安才對，黃國昌則表示，警政一條鞭忘了嗎？民進黨側翼，對政府體制會陌生到這種程度，為了甩鍋給蔣萬安，連基本規則都忘了？

黃國昌今上午在結束司法委員會質詢後，接受媒體訪問被問到8月30日的「司法改革，全民走讀」活動的路權，遭台北市中正二分局取消，黃國昌表示，他做任何事以前都是照法定程序走，包含請志工上網依照規定登記路權、也去繳了錢，結果後來警察局打來說不准、要撤銷本來的登記，這就是民進黨政府的行事風格。

黃國昌說，8月30日還是會進行公民走讀活動，透過走讀讓大家看看台灣的司法有多黑暗、多墮落，政黨怎麼結合不肖媒體、檢調，成為追殺執政黨的政治競爭對手工具，這些人怎麼樣成為「英雄」？相信這在台灣司法改革的歷史上非常有意義。

黃國昌指出，為了避免未來遭遇相同對待，並產生預防效果，8月30日週六早上7點半，雖然很早，但希望起得來、認同活動理念的人，都能夠參加司法改革公民走讀活動。

媒體問到，台北市中正二分局為何駁回，綠營說應該找蔣萬安？黃國昌反問，警政一條鞭忘了嗎？民進黨側翼，對政府體制會陌生到這種程度，為了甩鍋給蔣萬安，連基本規則都忘了？綠營「側翼」是誰？有名有姓嗎？

黃國昌說：「我不知道民進黨哪一個人講這麼沒有常識的話，所以我很好奇，側翼就是側翼嘛，那如果只是側翼的話，就真的沒有什麼評論的必要。」

針對藍營評估民眾黨後續接任的8席會有些磨合期，未來藍營希望能夠主導、操作議題？黃國昌回應，對台灣民眾黨所有的黨公職，不管是現在的立委或者未來要接任的立委，能力絕對有很大的信心。

黃國昌今上午在結束司法委員會質詢後，接受媒體訪問。（記者楊心慧攝）

