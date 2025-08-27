為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    獨家》衛福部「石莊配」 「防疫五月天」莊人祥接常次

    「防疫五月天」疾管署長莊人祥，接任衛福部常次。（資料照）

    「防疫五月天」疾管署長莊人祥，接任衛福部常次。（資料照）

    2025/08/27 11:22

    〔記者林惠琴／台北報導〕內閣改組新氣象，衛福部變動不小，除了部長由現任健保署長石崇良上任外，前衛福部次長周志浩退休後的懸缺，也確定由許多民眾都十分熟悉的現任疾管署長莊人祥接棒，他在新冠疫情期間的防疫成績有目共睹，醫療大數據的專長可望為衛福部帶來不同的施政思維。

    「防疫五月天」成員莊人祥 當時守住病毒入侵的重要關鍵

    莊人祥畢業於陽明大學醫學系，也是陽明大學公共衛生學系碩士，因為前疾管署署長郭旭崧的建議，進一步挑戰自我，投入醫學資訊領域，並赴美國哥倫比亞大學醫學資訊研究所取得博士學位。

    2003年學成歸國的莊人祥，碰巧遇上SARS疫情，當時台灣資訊系統無法即時分析，專長是醫療大數據分析的他就此被延攬進入疾管署，從疾管局副研究員一路升任至副署長，並在新冠疫情期間扮演重要角色，因此疫後升任署長。

    在新冠疫情期間被稱為「防疫五月天」之一的莊人祥，疫情之初就提出對於中國武漢直航航班執行登機檢疫措施，是當時守住病毒入侵的重要關鍵之一，也因為從各種資料庫中爬梳疫病的蛛絲馬跡、預測疫情發展的準確度高達9成以上，被疾管署人員戲稱為「情報頭子」，更被時任衛福部長、現為政務委員的陳時中稱呼為「莊大哥」。

    陳時中稱「莊大哥」 民眾暱稱「祥祥」

    國人對於莊人祥肯定不陌生，除非有特殊狀況，否則在新冠疫情期間，幾乎每天都會出現在例行記者會說明工作進度，民眾暱稱「祥祥」。他擔任長達2年以上的中央流行疫情指揮中心發言人，期間不只要負責社區防疫工作，還要兼顧即時輿情回應，媒體記者電話總是接不完，連疾管署副署長羅一鈞當時都曾說，會將最辛苦防疫官員的一票投給莊人祥。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播