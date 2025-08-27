獨家》衛福部「石莊配」 「防疫五月天」莊人祥接常次

「防疫五月天」疾管署長莊人祥，接任衛福部常次。（資料照）

2025/08/27

〔記者林惠琴／台北報導〕內閣改組新氣象，衛福部變動不小，除了部長由現任健保署長石崇良上任外，前衛福部次長周志浩退休後的懸缺，也確定由許多民眾都十分熟悉的現任疾管署長莊人祥接棒，他在新冠疫情期間的防疫成績有目共睹，醫療大數據的專長可望為衛福部帶來不同的施政思維。

「防疫五月天」成員莊人祥 當時守住病毒入侵的重要關鍵

莊人祥畢業於陽明大學醫學系，也是陽明大學公共衛生學系碩士，因為前疾管署署長郭旭崧的建議，進一步挑戰自我，投入醫學資訊領域，並赴美國哥倫比亞大學醫學資訊研究所取得博士學位。

2003年學成歸國的莊人祥，碰巧遇上SARS疫情，當時台灣資訊系統無法即時分析，專長是醫療大數據分析的他就此被延攬進入疾管署，從疾管局副研究員一路升任至副署長，並在新冠疫情期間扮演重要角色，因此疫後升任署長。

在新冠疫情期間被稱為「防疫五月天」之一的莊人祥，疫情之初就提出對於中國武漢直航航班執行登機檢疫措施，是當時守住病毒入侵的重要關鍵之一，也因為從各種資料庫中爬梳疫病的蛛絲馬跡、預測疫情發展的準確度高達9成以上，被疾管署人員戲稱為「情報頭子」，更被時任衛福部長、現為政務委員的陳時中稱呼為「莊大哥」。

陳時中稱「莊大哥」 民眾暱稱「祥祥」

國人對於莊人祥肯定不陌生，除非有特殊狀況，否則在新冠疫情期間，幾乎每天都會出現在例行記者會說明工作進度，民眾暱稱「祥祥」。他擔任長達2年以上的中央流行疫情指揮中心發言人，期間不只要負責社區防疫工作，還要兼顧即時輿情回應，媒體記者電話總是接不完，連疾管署副署長羅一鈞當時都曾說，會將最辛苦防疫官員的一票投給莊人祥。

