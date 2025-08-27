為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    內閣改組》石崇良接任衛福部長 加分原因曝光

    健保署長石崇良接任衛福部長。（記者林惠琴攝）

    健保署長石崇良接任衛福部長。（記者林惠琴攝）

    2025/08/27 11:13

    〔記者林惠琴／台北報導〕外界關注內閣改組，衛福部長邱泰源確定去職，接任人選已經底定，將由現任健保署長石崇良出任，主因為健保是醫療政策「核心中核心」，可望落實總統賴清德的「健康台灣」藍圖，且他情商高、身段柔軟，加上對於衛福部事務熟悉，在如今「朝小野大」的政局中，確實是加分選項。

    石崇良畢業於高雄醫學大學醫學系，也是台灣大學公共衛生學院健康政策與管理研究所博士。原本是台大醫院的急診醫師，但在2008年前衛生署長林芳郁時期，延攬他進入衛生署，陸續經歷衛生署醫事處處長、企劃處處長，以及衛福部綜合規劃司司長、主任秘書、醫事司司長，以及常務次長，在衛生單位的經歷非常完整。

    不過，在前健保署長李伯璋下台後，2023年2月石崇良由常務次長降為健保署長，時任衛福部長的薛瑞元曾透露主因是「大家都在罵健保不配合，這次讓他去做看看！」也相信他可以駕輕就熟，只是在待遇上對他比較不好意思，並感謝他願意接受、做一點小小犧牲，讓健保制度持續精進。

    石崇良擔任健保署長2年來，成績單亮眼，包含推動健康政策與醫療科技評估中心、開放藥品申請藥證同時也可申請健保給付的平行審查制度等，加速新藥納入健保，增加患者用藥可近性，廣受病友團體肯定，同時致力於藥品給付制度的改革，提供台灣首發新藥等調升健保核價，促進國內製藥發展，深受藥界支持。

    此外，因應高齡化、少子化趨勢，也祭出在宅急症照護（HAH）、門診靜脈抗生素治療（OPAT）等翻轉現行醫療作法的政策，有利於減少急症壅塞、並將醫院病床釋出給更需要的急重症患者，也在今年全面推行個別醫院總額新制，儘管一開始各界憂心重演人球事件，但目前結果看起來是點值漂亮且未影響民眾就醫權益。

    每次被問及政策進度，石崇良經常笑說「我的動作很快，大家放心」，健保署員工也偶爾會苦笑「我們都在努力跟上署長的步伐」，不只執行力高，成績深受各界肯定，可望為衛福部帶來新氣象。

    熱門推播