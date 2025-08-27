為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    機器狗巡檢人行道藏資安風險 蔣萬安︰創新實驗、由新工處說明

    台北市政府新亮相的機器狗引起資安疑慮。（台北市政府提供）

    台北市政府新亮相的機器狗引起資安疑慮。（台北市政府提供）

    2025/08/27 11:07

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市副市長李四川昨天亮相北市人行道普查新技術─智能機器狗，表示將運用在北市人行環境普查，但軟、硬體引發資安疑慮，台北市長蔣萬安今（27）天表示，今天中央跟市府會討論這個創新的實驗，未來不只路要鋪的平，還要做更有效率的巡檢。

    蔣萬安今天出席淡水河水岸空間環境營造工程，被追問有關機器狗的資安問題，他表示，新工處會有相關說明，今天中央與市府也會討論這項創新的實驗，未來不只路要鋪的平，還要做更有效率的巡檢。

    新工處說明表示，機器狗檢測設備的資訊傳輸是由台灣廠商開發整合，沒有資訊安全疑慮問題；機器狗的原創公司為美國波士頓動力公司，該公司僅出售給學術機構研究使用，不發售給私人企業。

    新工處也表示，國內研發的機器狗尚無可商業應用於道路巡檢的機器狗載具，因此，廠商選擇採用現有載具作為平台，將資源集中於核心檢測設備與AI技術的開發，確保在既定時間內完成系統導入與驗證，順利達成計畫目標。

    此外，該檢測設備及AI技術由台灣超鉞科技進行軟體開發與整合，包括導入加拿大 FLIR 高解析工業相機與本土研發的環景建模系統，能夠進行360度環境影像蒐集、精準定位與缺失辨識，協助建立科學化的人行道巡檢資料。

    台北市長蔣萬安今（27）天表示，未來不只路要鋪的平，還要做更有效率的巡檢。（記者何玉華攝）

    台北市長蔣萬安今（27）天表示，未來不只路要鋪的平，還要做更有效率的巡檢。（記者何玉華攝）

