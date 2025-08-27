為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    中國機器犬巡邏藏資安風險 顏若芳：已要求新工處責請廠商停用

    市議員顏若芳。（資料照）

    2025/08/27 11:45

    陳皇寺／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台北市副市長李四川昨天亮相北市人行道普查新技術─智能機器狗，表示將運用在北市人行環境普查，但軟、硬體引發資安疑慮，對此台北市議員顏若芳表示，她在第一時間就積極了解、處理，在完整確認適法性及安全性前，她已經要求新工處責請廠商停用該機械犬，爾後更應優先使用本土製造機械犬或相關機械產品。

    顏若芳在臉書PO文表示，針對台北市政府疑同意人行道巡檢廠商啟用中國製造機械犬一事，我在第一時間就積極了解、處理，也跟大家報告，該機械犬環景軟體為由國內廠商研發維護，然而在機械載體及韌體上，卻為中國廠商負責維護製造。

    顏若芳指出，目前初步了解，人行道養護屬成效式契約，故該機械犬為由廠商逕行引入用於提升人行道巡檢，目前正在測試階段，然而在引入前，北市府也有完全掌握、更有同意，所以在此事上市府絕對無法置身事外，依新工處昨天所發布新聞稿內容所示，既為廠商自主引進機械犬，市府如欲再斥資千萬新增機械犬功能，顯無理據。

    顏若芳續指，鑑於機械犬仍有環景錄像、通報功能，應適用我國《資通安全管理法》及其子法，如無必要或替代方案且經主管機關同意，本就不得使用中國製產品，以維國內資通安全。

    顏若芳直言，所以在完整確認適法性及安全性前，我已經要求新工處責請廠商停用該機械犬，爾後更應優先使用本土製造機械犬或相關機械產品。

